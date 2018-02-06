Запах хлорки исчезнет? Минск откажется от жидкого хлора для обработки питьевой воды

Новости Беларуси. Обработка питьевой воды в Минске перейдет на новый уровень Уникальный для Беларуси проект готов. Что будет взамен этого вещества, рассказал в программе «Большой город» директор КУП «Минскводоканал» Олег Аврутин.

Олег Аврутин, директор КУП «Минскводоканал»:

Да. Я говорил. У нас проект уже готов. Он уникальный, для Беларуси он единственный. Наши специалисты несколько раз выезжали на объекты-аналоги. Посещали московские водоканалы. Мы общались с коллегами из Санкт-Петербургского водоканала. Хлорное хозяйство – это, все-таки, объект опасный, стратегический. Задача перед нами стоит, финансирование на это имеется. И в этом году от жидкого привозного контейнерного хлора откажемся. Взамен будет гипохлорит. Жидкий хлор – это более опасное вещество, нежели гипохлорит. Мы посмотрели внимательно на влияние смены на гидрохлорид на качество воды, и мы ожидаем улучшение органолептики. Я сам жил в микрорайоне, где подается вода с поверхностного источника, и я, например, этого запаха хлорки не ощущаю. Но, чтобы и те, кто ощущает, мы этот проект будем реализовывать.

Википедия: Органолептика – метод определения показателей качества продукции на основе анализа восприятий органов чувств: зрения, обоняния, слуха, осязания, вкуса.

Мы так привыкли, что не задумываемся, как и откуда вода попадает в трубу. А главное, – какого она качества. Корреспондент программы «Большой город» поделилась секретом, как можно избавиться от неприятного запаха хлора воды из крана.

В различных частях города до санитарных норм воду очищают по-разному. В одних приходится использовать технологии обезжелезивания и многоступенчатые системы очистки, добавлять жидкий хлор. А в Зеленом Луге, Уручье и Центре города, например – вода из артезианских скважин первоначально соответствует всем стандартам.

Наталья Сазанова, заместитель начальника производства «Минскводопровод»:

Ежедневно цифры по качеству воды я в городе, конечно же, вижу. Скажу вам честно, я пью воду только из-под крана.

Александра Панасюк, СТВ:

Избавиться от остатка хлора в питьевой воде оказалось достаточно просто. Для этого необходимо использовать школьные знания по химии. Наполняем банку холодной водой. Так как хлор – летучее вещество, уже через полчаса мы получаем абсолютно чистую воду!