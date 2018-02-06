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«Минскводоканал»: мы не работаем с производителями фильтров

06 февраля 2018 18:08
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Новости Беларуси. Как рассказали в программе «Большой город», часть воды в Минске обрабатывается жидким хлором. Его содержание ничтожно мало. Этот состав гораздо безопаснее, чем всем хорошо знакомая хлорка. А производители фильтров безосновательно используют содержание хлора в воде, как аргумент в свою пользу.

Наталья Сазанова, заместитель начальника производства «Минскводопровод»:
Ежедневный мониторинг на сегодняшний день не выявил никаких отклонений. По факту вся вода в городе Минске соответствует санитарным нормам. Скажу сразу, «Минскводоканал» никогда не работает с производителями фильтров. Очень часто такое бывает, что продавцы фильтром ссылаются на Водоканал либо предъявляют какие-либо удостоверения, которые на самом деле не настоящие.

Плюс новые счётчики, минус хлорка – что изменится в водоснабжении Минска: «Большой город»

# общество # Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС # Олег Аврутин

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