«Труба может течь годами, и мы никогда это не увидим»: в Минске за 2017 год было обследовано 600 км сетей

Новости Беларуси. Как проводится диагностика скрытых утечек воды в столичных теплосетях, рассказал в программе «Большой город» директор КУП «Минскводоканал» Олег Аврутин.

Олег Аврутин, директор КУП «Минскводоканал»:

Направлений много. Наш план мероприятий – это порядка 10 направлений. В первую очередь, это техническое обследование. Коммуникации то под землей! Труба может течь годами, и мы никогда это не увидим. Поэтому в последние 2-3 года мы усилили объем диагностики на скрытые утечки. В 14 году было обследовано 6 км сетей, в 15 – 200 км. 17 год мы закрыли с обследованием почти 600 км сетей. Задача выйти в 2018 год на 750 км сетей. То есть это будет четверть протяженности сетей. Второе направление связано с модернизацией систем. В первую очередь, это перекладка сетей водоснабжения и замена запорно-регулирующей арматуры, которая нам позволяет своевременно локализовать аварию. Несколько лет назад мы перекладывали 4-5 км в год. За 2017 год перекладка превысила 17 км. Это действительно очень дорогостоящее мероприятие, но оно нужное. Эта задача и под контролем Мингорисполкома, который тщательно отслеживает нашу работу в этом направлении. Что касается плановых работ модернизации, то, конечно, мы стараемся максимально принять все меры, чтобы никаких последствий не было. Но бывают разные ситуации, есть и нарекания. Но системного характера они не носят. Надо помнить, что между наружной сетью водопровода и краном потребителя есть еще достаточно большая протяженность внутридомовых сетей. И зачастую проблема с качеством воды в конкретной квартире может быть связана с их состоянием – ну, не успели поставить дом на капитальный ремонт, а трубы тоже могли износиться. То есть это комплекс факторов. Мы стараемся взаимодействовать с компаниями, которые обслуживают внутридомовые сети. Мы пытаемся увязывать плановые свои работы с плановыми работами внутри дома. Например, мы промываем наружные системы, а компании промывают внутренние.