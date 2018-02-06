«Все попытки исказить показания будут дороже для себя»: «Минскводоканал» об антимагнитной пломбе

Новости Беларуси. Чем грозят несанкционированные манипуляции со счетчиками воды минчанам, рассказал в программе «Большой город» директор КУП «Минскводоканал» Олег Аврутин.

Олег Аврутин, директор КУП «Минскводоканал»:

Это не прибор с антимагнитной пломбой, это отдельная антимагнитная пломба. Она будет просто наноситься на прибор. Условно говоря, как наклейка. Она будет фиксировать воздействие магнитным полем на прибор. К сожалению, есть немного в Минске приборов, на которые можно попытаться воздействовать магнитным полем и исказить показания. Минчане пытаются такими манипуляциями воздействовать на приборы. Пока, ради эксперимента, мы возьмем те дома, по которым у нас есть наибольшие вопросы, посмотреть, есть ли действительно такая попытка вмешательства. Как только воздействуешь на прибор магнитным полем, эта пломба сразу обесцвечивается. Пломба промаркирована, имеет номер. Человек будет предупрежден о том, что эта пломба у него стоит. Тайного вмешательства мы не собираемся производить. Пломба наносится снаружи, человек ее видит. И при любом штатном снятии показаний с прибора изменений с пломбой не будет. Эта пломба будет иметь сертификат Института метрологии. Это определённого рода контрольный маркер. Просто люди должны понимать, что все попытки, которые они хотят предпринимать, лучше не предпринимать, потому что это будет дороже для себя. Наклеить может и наш контролер. Раз в год мы приходим со сверкой показаний. Дополнительных неудобств мы не планируем, но в рамках плановой работы мы это выполним. Бесплатно. Если посмотреть сегодня на среднюю статистику потребления в городе Минске, то среднее душевое потребление приблизительно 130 литров на человека в сутки. Если мы выявим, что была попытки магнитного воздействия на счетчик, человек переводится на безучетное потребление. И это автоматическая норма – 260 литров на человека в сутки. То есть сразу в два раза увеличивается объем, за который будет начислено. И не просто месячное начисление, а с периода установки пломбы. Если мы через год обнаружим, что пломба сработала, весь период (за год) может быть увеличено начисление. Надо понимать, что когда люди предпринимают попытки вмешательства в работу прибора, они ведь крадут у своего соседа. И наиболее ощутимо это с приборами учета горячей воды. Есть такая услуга – «подогрев воды». И если человек потребил эти 10 кубометров, но не заявил, то это тепло пошло его соседям. А чем они виноваты, что рядом есть какой-то умник, который ищет различные способы?