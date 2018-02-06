Пока мы чистим зубы, в канализацию уходит 2,5 литра: научились ли белорусы экономить воду?

Новости Беларуси. Если в начале 2000-х в среднем горожанин проливал по своим нуждам 270 литров воды в сутки, то, по результатам прошлого года, эта цифра уменьшилась на 100 литров. Как белорусы учатся экономить, в программе «Большой город».
В последние 10-летие, чтобы добраться до воды для города, приходится все глубже спускаться под землю.
Наталья Алейникова, заместитель председателя Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:
Прежде всего, нужно экономить. То есть, чем меньше мы будем забирать, тем дольше будет хватать воды.
Александра Панасюк, СТВ:
Каждый из нас хотя бы дважды в день чистит зубы. И порой даже не задумываясь, сколько воды уходит на эту простую процедуру. Если бы мы находились на природе, нам бы понадобилась всего лишь чашка воды.
В среднем, пока мы чистим зубы, в канализацию уходит 2,5 литра воды. А это 1825 литров в год. Но не все так расточительны. Елена чемпион мира по СПА-массажу бережет как свои руки, так и воду.
Елена Кожемякина чемпион мира по СПА-массажу:
Наша семья большая, состоящая из папы, мамы и двоих детей, а также кошка и собака. И они тоже пьют воду. Все-таки собаке мы после прогулки моем лапы. Мы используем 7 кубов горячей воды и 5 холодной. Я когда-то посмотрела передачу о том, что через несколько поколений вообще закончится питьевая вода. Поэтому я всегда об этом думаю.
По данным ООН от дефицита воды страдает более 40% мирового населения. Вода – самый ценный природный ресурс нашей страны. Останется ли он нашим детям, уже сейчас зависит от нашего бережного отношения.
Плюс новые счётчики, минус хлорка – что изменится в водоснабжении Минска: «Большой город»