Пока мы чистим зубы, в канализацию уходит 2,5 литра: научились ли белорусы экономить воду?

Новости Беларуси. Если в начале 2000-х в среднем горожанин проливал по своим нуждам 270 литров воды в сутки, то, по результатам прошлого года, эта цифра уменьшилась на 100 литров. Как белорусы учатся экономить, в программе «Большой город».

В последние 10-летие, чтобы добраться до воды для города, приходится все глубже спускаться под землю.

Наталья Алейникова, заместитель председателя Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:

Прежде всего, нужно экономить. То есть, чем меньше мы будем забирать, тем дольше будет хватать воды.

Александра Панасюк, СТВ:

Каждый из нас хотя бы дважды в день чистит зубы. И порой даже не задумываясь, сколько воды уходит на эту простую процедуру. Если бы мы находились на природе, нам бы понадобилась всего лишь чашка воды.