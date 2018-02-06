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Может ли сегодня минчанин позволить себе охлаждать пиво в проточной воде?

06 февраля 2018 18:09
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Новости Беларуси. Насколько минчане научились экономить воду и при этом, не потеряв комфорт, рассказал в программе «Большой город» директор КУП «Минскводоканал» Олег Аврутин.

Олег Аврутин, директор КУП «Минскводоканал»:
У каждого своя зона комфорта: кто-то привык ежедневно принимать душ, кто-то – ванну. Сегодня тарифы вышли на 100% окупаемости. Вопрос уже только, можешь ты себе это позволить или не можешь. 130 литров на человека в сутки – это такой хороший европейский показатель. Сегодня это позволяет человеку выполнить все необходимые санитарно-гигиенические процедуры, не озираясь. Когда не было приборов учета воды, пиво и компот все охлаждали в холодной проточной воде. Сегодня это практически не наблюдается.

Плюс новые счётчики, минус хлорка – что изменится в водоснабжении Минска: «Большой город»

# общество # Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС # Олег Аврутин

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