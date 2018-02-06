«Чтобы через 2 года после внедрения не сказали: «Ой». Как в Минске планируют дистанционно снимать показания счётчиков воды

Новости Беларуси. Проект по дистанционному автоматизированному съему показаний приборов в Минске по плану стартует в 2018 году. Как идет подготовка, рассказал в программе «Большой город» директор КУП «Минскводоканал» Олег Аврутин.

Олег Аврутин, директор КУП «Минскводоканал»:

Мы отрабатывали ряд вопросов, в том числе и технических. Сегодня надо понимать масштаб города Минска. Это, во-первых, квадратные километры, протяженность, плотность, конструкции разных зданий. Поэтому сегодня этот вопрос находится в стадии детальной проработки нашими учеными, специалистами в области радиосвязи. Этот радиомодуль фактически нужно создать для Беларуси. Ученые разрабатывают концепцию, которая будет понятна и внятна всем производителям приборов, чтобы все были одного стандарта. Думаю, что тут все будет зависеть от ряда факторов: и технических, и экономических, и организационных. В среднем речь будет идти в Минске о пяти годах. Мы изучали опыт Казахстана с дистанционным съемом. Но не подходит их вариант – очень трудоемкий, требует большого людского ресурса, чтобы эти показания получить. Мы посмотрели на российский опыт: там все показания стекаются в управляющую компанию, которая обслуживает 3-5-7 домов. Но 8 000 жилых домов – такого нигде нет. Поэтому мы сейчас пытаемся все эти технические аспекты увязать, чтобы не произошло сбоя, и мы через два года после внедрения не сказали «ОЙ».