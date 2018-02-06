«Перед этим год приборы тестировали»: в Минске уже в 4 домах дистанционно снимают показания счётчиков воды

Новости Беларуси. Проект по дистанционному автоматизированному съему показаний приборов в Минске по плану стартует в 2018 году. В программе «Большой город» рассказываем про эксперимент в некоторых домах столицы, где такой способ подачи данных уже работает.

Олег Аврутин, директор КУП «Минскводоканал»:

Мы хотим, чтобы этот проект стартовал в этом году. Для некоторых минчан он уже не нов. Уже 4 дома в городе Минске с августа прошлого года на таком дистанционном съеме показаний. Мы перед этим год эти приборы тестировали. Есть специальные документы, разрешающие такой эксперимент. С жителями этих четырех домов мы подписали специальное соглашение. И сегодня их показания мы видим каждый месяц в автоматизированном режиме. И по ним производится начисление. Мы отрабатывали ряд вопросов, в том числе и технических.