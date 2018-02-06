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«В последний день месяца в 23.59 передавать показания на единый сервер»: как будут дистанционно снимать показания счётчиков воды

06 февраля 2018 18:12
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Новости Беларуси. Реализация проекта по дистанционному автоматизированному съему показаний приборов учета воды будет начата в Минске в 2018 году. Что это даст в конечном итоге жителям столицы, рассказал в программе «Большой город» директор КУП «Минскводоканал» Олег Аврутин.

Олег Аврутин, директор КУП «Минскводоканал»:
Ничего сложного, ничего сверхъестественного, как нам, специалистам кажется, в нем нет. Сегодня в Минске у наших потребителей стоит приблизительно 1 млн 800 тысяч индивидуальных приборов учета воды.
Как сейчас происходит начисление услуг за воду: каждый потребитель должен в последний день месяца снять показания с приборов учета, их передать в систему соответствующим образом, и должно произойти начисление. Но, положа руку на сердце, когда вы в последний раз видели свои приборы учета воды? Не факт, что это было ровно 31 декабря, и так далее. Кому как удобно: кто-то не снимает вообще – происходит начисление по среднему показателю, кто-то снимает, когда удобно, и подает. Это все определяет очень большую неравномерность подачи показаний и не совсем справедливое начисление за услуги. Поэтому идея заключается в том, чтобы человеку не надо было снимать показания ежемесячно. Прибор учета воды будет модифицирован, будет укомплектован специальной радионакладкой, которая будет автоматически в последний день месяца в 23.59 фиксировать те показания и автоматически передавать на единый сервер, где будет формироваться общая база данных. Таким образом мы будем получать с 1 млн 800 тысяч приборов воды одномоментно показания воды. Они будут уходить напрямую без какой-либо дополнительной обработки, кроме технической обработки – цифрования данных – в систему АИС «Расчет ЖКУ», посредством которой сейчас осуществляются все коммунальные платежи. И человеку будут выставляться те суммы, которые соответствуют фактическому им потреблению воды.

Плюс новые счётчики, минус хлорка – что изменится в водоснабжении Минска: «Большой город»

# общество # Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС # Олег Аврутин

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