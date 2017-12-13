Пленарное заседание ІІ Съезда ученых Беларуси: темы, разработки, перспективы
Новости Беларуси. «Наука 2040»: путь инновационного развития на ближайшие десятилетия 13 декабря определяли во Дворце Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
II Съезд ученых собрал больше 2000 представителей научного сообщества со всей Беларуси. Участие в форуме принял и глава государства. Обращаясь к делегатам, Александр Лукашенко подробно проанализировал нынешние достижения и то, над чем еще предстоит работать. По словам Президента, Беларусь твердо вступает на путь интеллектуальной экономики. И здесь ставка на высокотехнологичные производства.
Анатолий Белоус, заместитель генерального директора ОАО «Интеграл», член-корреспондент Национальной академии наук Беларуси:
Такая технология уникальна, в мире такой нет. Вот эта плата стоит примерно 400 тысяч долларов.
Казалось бы, маленькая микросхема, а такие масштабы. Космические. И это не пустые слова: белорусский производитель разработал серию микросхем для космической съемки, черно-белой и даже цветной. Теперь сердце космического аппарата для дистанционного зондирования Земли... белорусское.
Анатолий Белоус:
Точность посадки микросхемы, кристалла на плату специальную составляет не сантиметры, не миллиметры, а не более 5 микрон. То есть это глазом уже не улавливается. Вот уровень.
А это еще один инновационный проект. О нем главный конструктор рассказывать может часами. Не удивительно: современный дизайн, комфорт и экологичность – все это преимущества нашего инновационного транспорта. А точнее, электробуса. Он уже колесит по Беларуси. Под силу маршрут в 12 километров. Опробовал и дороги России.
Сергей Чистов, заместитель главного конструктора УП «Научно-технический производственный центр «Белкоммунмаш»:
Есть перспектива закупки в Москву до 300 электробусов. У нас есть контракт на поставку одной единицы (опытного образца) для Тегерана, Иран.
Все эти разработки еще раз подтверждают: белорусская наука на месте не стоит. Не зря 2017 стал Годом науки – самое время поставить задачи на ближайшие годы и даже десятилетия. Это и стало одним из важнейших вопросов II Съезда ученых. В холле Дворца Республики яблоку негде упасть, здесь собралась вся научная элита: 2100 делегатов и 500 приглашенных.
Анастасия Иванникова, СТВ:
С первого Съезда ученых прошло уже 10 лет, и все это время главным принципом был и остается прикладной характер науки. За десятилетие сделано немало. К примеру, машиностроители вместе с учеными освоили в производстве электробус, создали самый большой карьерный самосвал, удалось в три раза снизить импорт электроэнергии, а так же решена проблема продовольственной безопасности.
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Все эти достижения высоко ценят в мире. По оценкам международных экспертов, Беларусь относится к числу стран с высоким уровнем научного потенциала. Наша республика уже наладила продуктивный диалог со многими странами, активно участвуем в международных научных программах и проектах. Вот и этот Год науки, – рассказывает председатель Президиума академии наук, – получился по-настоящему продуктивным.
Владимир Гусаков, председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси:
Создана своя постоянно действующая станция в Антарктиде и научно-исследовательский модуль, выполнены сложнейшие исследования. Разработан исходный макет электромобиля и малого персонального электротранспорта, а так же завершается разработка собственного супернакопителя энергии.
Хоть Год науки позади, о развитии этой сферы в 2018 не забудут. Он должен стать новой точкой отсчета для наращивания инновационного потенциала, внедрения разработок в производство. Александр Лукашенко отметил сразу несколько направлений развития белорусской науки. К сожалению, пока что более трети реального сектора экономики составляют низкотехнологичные производства.
Незначительна и доля подлинно инновационной белорусской продукции – до 2 %.
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Совершенствовать надо и агропромышленный комплекс. К примеру, поднять уровень производительности труда. Пока он ниже, чем в странах ЕС. А также повысить рентабельность сельхозпредприятий и активизировать работу по импортозамещению. Во всем этом могут помочь ученые. К примеру, уже сейчас внесение минеральных удобрений и средств защиты идет по картам GPS-навигации.
Михаил Русый, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:
Сегодня эта машина с GPS-навигатором, работая по определенной схеме, больше самолета обеспечивает объем работы, поэтому и качественнее. Прямо вносит то, что нам надо.
Все активнее развиваются IT-технологии. До нового года будет подписан по-настоящему революционный проект декрета. Он поможет построить IT-страну, а значит, войти в число наиболее передовых государств. Особенно важны такие направления как био- и нанотехнологии, фармация и приборостроение. Быть может, появлению прорывных разработок в этих отраслях поспособствует Национальный научно-технологический парк «БелБиоград». Однако здесь, уверен Александр Лукашенко, нужно взвесить все «за» и «против».
Ответственные задачи сегодня стоят и перед медициной: улучшить демографическую ситуацию, освоить новые технологии. Кстати, как раз в области медицины к сотрудничеству готовы российские коллеги.
Александр Сергеев, глава Российской академии наук:
Давайте вместе развивать задачи, связанные с ядерной и лучевой медициной. Это будущее, это диагностика и современные методы лечения. Мы точно можем найти здесь поле для сотрудничества.
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Ключевой вопрос II Съезда – стратегия развития науки до 2040 года. Над ее созданием работала большая группа ученых и практиков. Изучался мировой опыт. Широко обсуждала общественность. В итоге Беларусь должна стать интеллектуальной.
А это значит, что наука будет идти в ногу со временем. Ведь именно это – один из главных показателей успешности развития научной сферы. Тем более со стороны государства конструктивные инициативы и прорывные идеи ученых всегда будут поддержаны.
Александр Лукашенко:
Очень вас прошу – не останавливайтесь. Не зарастайте тиной, двигайтесь вперед. Предлагайте! Вы всегда будете услышаны. Вы видите, какие направления мы будем развивать и что нужно государству. Вы будете всегда поддержаны, я вам гарантирую.
Получился разговор о главном и на перспективу, множество выступлений и главное – заинтересованность, в том числе зарубежных коллег к сотрудничеству. Все это уж точно даст результат.