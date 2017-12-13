Пленарное заседание ІІ Съезда ученых Беларуси: темы, разработки, перспективы

Новости Беларуси. «Наука 2040»: путь инновационного развития на ближайшие десятилетия 13 декабря определяли во Дворце Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. II Съезд ученых собрал больше 2000 представителей научного сообщества со всей Беларуси. Участие в форуме принял и глава государства. Обращаясь к делегатам, Александр Лукашенко подробно проанализировал нынешние достижения и то, над чем еще предстоит работать. По словам Президента, Беларусь твердо вступает на путь интеллектуальной экономики. И здесь ставка на высокотехнологичные производства.

Анатолий Белоус, заместитель генерального директора ОАО «Интеграл», член-корреспондент Национальной академии наук Беларуси:

Такая технология уникальна, в мире такой нет. Вот эта плата стоит примерно 400 тысяч долларов. Казалось бы, маленькая микросхема, а такие масштабы. Космические. И это не пустые слова: белорусский производитель разработал серию микросхем для космической съемки, черно-белой и даже цветной. Теперь сердце космического аппарата для дистанционного зондирования Земли... белорусское. Анатолий Белоус:

Точность посадки микросхемы, кристалла на плату специальную составляет не сантиметры, не миллиметры, а не более 5 микрон. То есть это глазом уже не улавливается. Вот уровень. А это еще один инновационный проект. О нем главный конструктор рассказывать может часами. Не удивительно: современный дизайн, комфорт и экологичность – все это преимущества нашего инновационного транспорта. А точнее, электробуса. Он уже колесит по Беларуси. Под силу маршрут в 12 километров. Опробовал и дороги России.

Сергей Чистов, заместитель главного конструктора УП «Научно-технический производственный центр «Белкоммунмаш»:

Есть перспектива закупки в Москву до 300 электробусов. У нас есть контракт на поставку одной единицы (опытного образца) для Тегерана, Иран. Все эти разработки еще раз подтверждают: белорусская наука на месте не стоит. Не зря 2017 стал Годом науки – самое время поставить задачи на ближайшие годы и даже десятилетия. Это и стало одним из важнейших вопросов II Съезда ученых. В холле Дворца Республики яблоку негде упасть, здесь собралась вся научная элита: 2100 делегатов и 500 приглашенных.

Анастасия Иванникова, СТВ:

С первого Съезда ученых прошло уже 10 лет, и все это время главным принципом был и остается прикладной характер науки. За десятилетие сделано немало. К примеру, машиностроители вместе с учеными освоили в производстве электробус, создали самый большой карьерный самосвал, удалось в три раза снизить импорт электроэнергии, а так же решена проблема продовольственной безопасности. Президент Беларуси об АЭС: «мы ведь все равно ее построим, как бы кому-то ни хотелось» Все эти достижения высоко ценят в мире. По оценкам международных экспертов, Беларусь относится к числу стран с высоким уровнем научного потенциала. Наша республика уже наладила продуктивный диалог со многими странами, активно участвуем в международных научных программах и проектах. Вот и этот Год науки, – рассказывает председатель Президиума академии наук, – получился по-настоящему продуктивным.

Владимир Гусаков, председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси:

Создана своя постоянно действующая станция в Антарктиде и научно-исследовательский модуль, выполнены сложнейшие исследования. Разработан исходный макет электромобиля и малого персонального электротранспорта, а так же завершается разработка собственного супернакопителя энергии. Хоть Год науки позади, о развитии этой сферы в 2018 не забудут. Он должен стать новой точкой отсчета для наращивания инновационного потенциала, внедрения разработок в производство. Александр Лукашенко отметил сразу несколько направлений развития белорусской науки. К сожалению, пока что более трети реального сектора экономики составляют низкотехнологичные производства. Незначительна и доля подлинно инновационной белорусской продукции – до 2 %. Лукашенко – ученым: «Так кто же вам мешает, создав высокотехнологичное производство, реализовать его в стране?» «Ученые должны сегодня повылазить из своих лабораторий и апробировать все свои замыслы на практике» Совершенствовать надо и агропромышленный комплекс. К примеру, поднять уровень производительности труда. Пока он ниже, чем в странах ЕС. А также повысить рентабельность сельхозпредприятий и активизировать работу по импортозамещению. Во всем этом могут помочь ученые. К примеру, уже сейчас внесение минеральных удобрений и средств защиты идет по картам GPS-навигации.

Михаил Русый, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Сегодня эта машина с GPS-навигатором, работая по определенной схеме, больше самолета обеспечивает объем работы, поэтому и качественнее. Прямо вносит то, что нам надо. Все активнее развиваются IT-технологии. До нового года будет подписан по-настоящему революционный проект декрета. Он поможет построить IT-страну, а значит, войти в число наиболее передовых государств. Особенно важны такие направления как био- и нанотехнологии, фармация и приборостроение. Быть может, появлению прорывных разработок в этих отраслях поспособствует Национальный научно-технологический парк «БелБиоград». Однако здесь, уверен Александр Лукашенко, нужно взвесить все «за» и «против».

Ответственные задачи сегодня стоят и перед медициной: улучшить демографическую ситуацию, освоить новые технологии. Кстати, как раз в области медицины к сотрудничеству готовы российские коллеги.