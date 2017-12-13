Лукашенко – ученым: «Так кто же вам мешает, создав высокотехнологичное производство, реализовать его в стране?»

Новости Беларуси. Белорусские предприятия должны больше интересоваться инновациями, а научные организации, в свою очередь, более настойчиво продвигать нововведения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Главное, на что жаловались и жалуются всегда ученые, в том числе в России, Казахстане, Таджикистане, Латвии и так далее – мы, ученые, создаем продут, создаем чудо, а реальный сектор экономики и другие сектора не реализовывают его, не берут к производству.

Я же вам говорил на совещании: на каком-то этапе мне надоели эти препирательства, и мною было принято и утверждено решение, которое стало законом в стране. Если ученый изобрел какой-то продукт (или группа ученых, или институт, или в целом Академия наук) и предлагает к реализации этот продукт, конечное слово – за руководителем Академии наук. Он принимает решение: нужен этот товар, продукт нашей стране или нет. И если он принял решение его осваивать, оспаривать никто не имеет права.

И я как глава государства, нравится вам это или нет, скажу, что ученые слишком много говорили как минимум на эту тему.

А как дошло до дела, когда последнее слово ученого: «Да, быть этому продукту в стране», оказалось мыльным пузырем. Так кто же вам мешает, создав высокотехнологичное производство, товар, продукт, реализовать его в стране? Кто мешает?