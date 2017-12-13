Старинные сани, живой символ года и ледяной трон: как Гродно готовится к Новому году

Новости Беларуси. Белорусские города меняют облик к Новому году. Уже совсем скоро вся страна засияет тысячами огней иллюминации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Свой вклад в подготовку к празднику вносят и энтузиасты. В Гродно в клубе любителей ретро-автомобилей отреставрировали 100-летние сани, а в зоопарке по традиции выбрали символ Нового года и своими руками сшили ему костюм.

Дед Мороз:

Запрягаем сани, поедем к детям!



Сани у гродненского Деда Мороза – прямиком из прошлого столетия. Участники клуба любителей ретро-автомобилей отыскали этот старинный транспорт в одной из деревень Гродненского района. Тут же решили начать новогоднее преображение.

Сергей Мукасей, руководитель культурно-исторического клуба:

Состояние было плохенькое, потому что они стояли последние 15 лет на улице. Зачищали все это – зеленку, порченное дерево. Некоторые элементы заменили, но в основном, 80 % саней сохранилось.

Пока пес Самурай примеряет на себя роль ездовой собаки (по китайскому календарю желтой), создатели раздумывают, как сани будут перемещаться. Есть идея сделать их самоходными.

Георгий Сицко, участник культурно-исторического клуба:

Выехать в город, покатать детей под елочкой, покатать Мороза и привезти к ним, Снегурочку. Ну и самим покататься. В собачью упряжку готова встать и западносибирская лайка Вейса. Она работает охранником в Гродненском зоопарке. А под Новый год – еще и на полставки Снегурочкой.

В зоопарке каждый год выбирают свой символ Нового года. Благо, коллекция позволяет. И вот уже дрессированная Вейса в праздничном платье и модной шляпке обходит свои владения. Даже диких кошек она, так и быть, взяла под свою опеку.

Виталий Гуменный, заместитель директора Гродненского зоопарка:

У нас были случаи, когда она предотвращала проникновение в зоопарк. То есть через забор перелазили люди, она реагировала и предотвращала таким образом возможные хищения или какие-то беспорядки. Фото на память с красавицей Вейсой жители и гости города смогут сделать по вечерам прямо на центральных площадях, возле нарядной елки и ярких подарков.

Галина Буро, СТВ:

В 2017 году центр города – сплошная фотозона. Среди светящихся оленей, гигантских шаров и елей из гирлянд появился вот такой ледяной трон. Здесь каждая девушка может примерить образ снежной королевы и ощутить себя немножко в сказке.