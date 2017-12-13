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Старинные сани, живой символ года и ледяной трон: как Гродно готовится к Новому году

13 декабря 2017 20:39
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Новости Беларуси. Белорусские города меняют облик к Новому году. Уже совсем скоро вся страна засияет тысячами огней иллюминации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Старинные сани, живой символ года и ледяной трон: как Гродно готовится к Новому году-1

Свой вклад в подготовку к празднику вносят и энтузиасты. В Гродно в клубе любителей ретро-автомобилей отреставрировали 100-летние сани, а в зоопарке по традиции выбрали символ Нового года и своими руками сшили ему костюм.

Старинные сани, живой символ года и ледяной трон: как Гродно готовится к Новому году-4

Дед Мороз:
Запрягаем сани, поедем к детям!

Старинные сани, живой символ года и ледяной трон: как Гродно готовится к Новому году-7


Сани у гродненского Деда Мороза – прямиком из прошлого столетия. Участники клуба любителей ретро-автомобилей отыскали этот старинный транспорт в одной из деревень Гродненского района. Тут же решили начать новогоднее преображение.

Старинные сани, живой символ года и ледяной трон: как Гродно готовится к Новому году-9

Сергей Мукасей, руководитель культурно-исторического клуба:
Состояние было плохенькое, потому что они стояли последние 15 лет на улице. Зачищали все это зеленку, порченное дерево. Некоторые элементы заменили, но в основном, 80 % саней сохранилось.

Старинные сани, живой символ года и ледяной трон: как Гродно готовится к Новому году-12

Старинные сани, живой символ года и ледяной трон: как Гродно готовится к Новому году-14

Пока пес Самурай примеряет на себя роль ездовой собаки (по китайскому календарю желтой), создатели раздумывают, как сани будут перемещаться. Есть идея сделать их самоходными.

Старинные сани, живой символ года и ледяной трон: как Гродно готовится к Новому году-17

Георгий Сицко, участник культурно-исторического клуба:
Выехать в город, покатать детей под елочкой, покатать Мороза и привезти к ним, Снегурочку. Ну и самим покататься.

В собачью упряжку готова встать и западносибирская лайка Вейса. Она работает охранником в Гродненском зоопарке. А под Новый год – еще и на полставки Снегурочкой.

Старинные сани, живой символ года и ледяной трон: как Гродно готовится к Новому году-20

В зоопарке каждый год выбирают свой символ Нового года. Благо, коллекция позволяет. И вот уже дрессированная Вейса в праздничном платье и модной шляпке обходит свои владения. Даже диких кошек она, так и быть, взяла под свою опеку.

Старинные сани, живой символ года и ледяной трон: как Гродно готовится к Новому году-23

Виталий Гуменный, заместитель директора Гродненского зоопарка:
У нас были случаи, когда она предотвращала проникновение в зоопарк. То есть через забор перелазили люди, она реагировала и предотвращала таким образом возможные хищения или какие-то беспорядки.

Фото на память с красавицей Вейсой жители и гости города смогут сделать по вечерам прямо на центральных площадях, возле нарядной елки и ярких подарков.

Старинные сани, живой символ года и ледяной трон: как Гродно готовится к Новому году-26

Галина Буро, СТВ:
В 2017 году центр города – сплошная фотозона. Среди светящихся оленей, гигантских шаров и елей из гирлянд появился вот такой ледяной трон. Здесь каждая девушка может примерить образ снежной королевы и ощутить себя немножко в сказке.

Старинные сани, живой символ года и ледяной трон: как Гродно готовится к Новому году-29

Но и на этом волшебство не заканчивается. Впервые в центральном городском парке имени Жилибера будет ультраярко. Новые световые инсталляции в виде арки, фонтана, лилий и аллеи – после включения иллюминации огни раскрасят будни в праздничные цвета.

Дед Мороз и Снегурочка:
С наступающим Новым годом! Ура!

# общество # Фотофакт # Новый год # Виталий Гуменный # Дед Мороз # Галина Буро # Снегурочка # Сергей Мукасей # Георгий Сицко

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