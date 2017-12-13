«Истинный ученый для того, чтобы найти своих учеников, и в детский сад пойдет»: Лукашенко о подготовке научных кадров

Новости Беларуси. В белорусской науке вопросы возникают и с подготовкой научных кадров. Мало внимания уделяется формированию актуальной тематики диссертаций и внедрению научных разработок в практику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более прозрачными и объективными должны быть выборы академиков и членкоров.

На завтрашний день надо ориентироваться и образование. А еще не допускать так называемой «утечки мозгов». Причем интеллектуальная миграция есть как внешняя, так и внутренняя, когда научную деятельность попросту меняют на более высокооплачиваемую. К тому же закладывать интерес к науке надо еще со школьных лет.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Чтобы вчерашние школьники стали студентами, участвующими в научных исследованиях, а в будущем – аспирантами и молодыми учеными, преподаватели должны уделять внимание буквально каждому из них. И это совсем не трудно, особенно в нашей стране. Вам не надо ходить даже по школам. Хотя истинный ученый для того, чтобы найти своих учеников, и в детский сад пойдет.

Вам не надо этого делать, потому что у нас Президентом созданы и финансируются фонды молодых и студентов. Банк данных опубликован на всех сайтах, в интернете есть. Нажми кнопку, войди в банк данных, выбери себе талантливых людей, которые отметились уже молодыми студентами, школьниками. Возьми, поговори с ними.

Возьми его к себе на работу, он у тебя ведь зарплаты еще не попросит.

Кто сделал так? Вот и вся работа с кадрами.