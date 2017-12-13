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Президент Беларуси: «Где они, эти ученые-патриоты, которые должны защитить государство в этой информационной войне?»

13 декабря 2017 19:56
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Новости Беларуси. Внимание нужно уделить гуманитарным наукам. Глобальное противостояние сегодня идет именно в СМИ, и в нем ученые могут и должны стать на защиту Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Средства массовой информации сильные государства используют для дезориентации и своего общества, и, к сожалению… Ну, буду говорить о нашем обществе, нашей Беларуси, потому что у нас не запрещены никакие средства массовой информации. В том числе электронные, интернет и так далее.

Они простреливают нашу страну насквозь.

Необходимо, очень необходимо, чтобы в ответ громко и отчетливо звучал голос авторитетного ученого-государственника. Ну и скажите, сколько из тех тысяч, которые я называл, наших ученых-государственников сегодня знает народ? Где они, эти ученые-патриоты, которые должны защитить государство в информационной войне?

# Александр Лукашенко # Наука # Белорусская наука

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