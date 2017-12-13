Минск готовится к Новому году: сколько продлится фейерверк и как будет ходить транспорт в новогоднюю ночь?

Новости Беларуси. Столица готовится ярко отметить Новый год. В развлекательной программе – более полутысячи мероприятий, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Столица готовится ярко отметить Новый год. В развлекательной программе – более полутысячи мероприятий, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Уже 15 декабря на Октябрьской площади откроется «Калядны кирмаш». 23 декабря – грандиозное шествие Дедов Морозов, в котором будут участвовать более 800 сказочных персонажей. Уже точно известно, что новогодний фейерверк в 2017 году продлится 15 минут. А чтобы минчане успели насладиться сказочной ночью, наземный транспорт будет работать до 05:00 утра, метро – до 04:00.
Особая программа в новогодние дни и для юных минчан. На время зимних каникул в городе будут работать оздоровительные лагеря.
Надежда Великая, заместитель начальника отдела воспитательной и идеологической работы комитета по образованию Мингорисполкома:
Мы ставим целью не только посещать учреждения образования, а также учреждения здравоохранения. Потому что, согласитесь, очень горько, когда дети не могут с семьей, со своими родными встретить новогодний праздник. Давайте хоть немного подарим такое чудо, добро, надежду и их поддержим.
Для активного отдыха обустроят более 70 ледовых площадок, хоккейных коробок и лыжных трасс. А самых маленьких ждет экскурсия на волшебном автобусе по главным проспектам города с интерактивными играми и конкурсами.