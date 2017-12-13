Прямой эфир

Минск готовится к Новому году: сколько продлится фейерверк и как будет ходить транспорт в новогоднюю ночь?

13 декабря 2017 19:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Столица готовится ярко отметить Новый год. В развлекательной программе – более полутысячи мероприятий, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Минск готовится к Новому году: сколько продлится фейерверк и как будет ходить транспорт в новогоднюю ночь?-1

Уже 15 декабря на Октябрьской площади откроется «Калядны кирмаш». 23 декабря – грандиозное шествие Дедов Морозов, в котором будут участвовать более 800 сказочных персонажей. Уже точно известно, что новогодний фейерверк в 2017 году продлится 15 минут. А чтобы минчане успели насладиться сказочной ночью, наземный транспорт будет работать до 05:00 утра, метро – до 04:00.

Особая программа в новогодние дни и для юных минчан. На время зимних каникул в городе будут работать оздоровительные лагеря.

Минск готовится к Новому году: сколько продлится фейерверк и как будет ходить транспорт в новогоднюю ночь?-4

Надежда Великая, заместитель начальника отдела воспитательной и идеологической работы комитета по образованию Мингорисполкома:
Мы ставим целью не только посещать учреждения образования, а также учреждения здравоохранения. Потому что, согласитесь, очень горько, когда дети не могут с семьей, со своими родными встретить новогодний праздник. Давайте хоть немного подарим такое чудо, добро, надежду и их поддержим.

Минск готовится к Новому году: сколько продлится фейерверк и как будет ходить транспорт в новогоднюю ночь?-7

Для активного отдыха обустроят более 70 ледовых площадок, хоккейных коробок и лыжных трасс. А самых маленьких ждет экскурсия на волшебном автобусе по главным проспектам города с интерактивными играми и конкурсами.

# общество # Фотофакт # Надежда Великая # Новый год

Другие новости рубрики

Все новости
В Городище установили камень с памятной датой – 470 лет со дня основания деревни
13 декабря 2017 18:17

В Городище установили камень с памятной датой – 470 лет со дня основания деревни

Умеют обезоруживать песнями и танцами. Академический ансамбль песни и танца Вооруженных Сил выступил в Борисове
13 декабря 2017 18:04

Умеют обезоруживать песнями и танцами. Академический ансамбль песни и танца Вооруженных Сил выступил в Борисове

К Новому году в Гродно отреставрировали 100-летние сани: фотофакт
13 декабря 2017 15:13

К Новому году в Гродно отреставрировали 100-летние сани: фотофакт