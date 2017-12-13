«У нас огромные деньги, при всех жалобах ученых, ежегодно не осваиваются. Они же лежат, возьмите их!»

Новости Беларуси. Сегодня на науку в Беларуси выделяется по 0,5 % валового внутреннего продукта ежегодно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На долю отраслевого и академического секторов приходилось 52 и 29 % затрат соответственно.

С другой стороны, капиталовложения должны давать отдачу. И здесь уже вопрос в эффективности науки.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Не будет результата – не будет денег. Наука от выполнения этого требования не должна быть в стороне: мы не настолько богаты, чтобы тратить ресурсы на бесплодную деятельность. Как говорится, пустоцветы никому не нужны. Наверное, в этом зале есть те, кто захочет мне возразить: бюджетное финансирование науки недостаточно. Отвечу: мы все прекрасно понимаем, что государство выделяет на нужды науки ровно столько, сколько может себе позволить, и сколько вы можете освоить. И второе важнее. Хотя и так доля бюджетного финансирования составляет около половины от всех средств.

Во всем мире научные организации используют собственные ресурсы, активно привлекают средства предприятий, инвесторов, инновационных и венчурных фондов. У нас же доля собственных средств организаций в затратах на исследования и разработки всего лишь около четверти. С 2007 года она снизилась более чем на 14 %!

Недопустимо, что сегодня – послушайте! – имеются значительные остатки неиспользованных средств инновационных фондов. Поясняю для наших гостей из России и других стран: у нас огромные деньги, при всех жалобах ученых, ежегодно не осваиваются. За 11 месяцев этого года республиканский и местный инновационные фонды исполнены: республиканский на 41 %, местные на 24 % от годового плана.