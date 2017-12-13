«Ученые должны сегодня повылазить из своих лабораторий и апробировать все свои замыслы на практике»

Новости Беларуси. По итогам 2016 года и первого полугодия 2017 общая стоимость выпущенной продукции по всем видам научно-технических программ составляет больше 4,5 миллиардов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На действующих предприятиях с использованием новых технологий создано шесть новых производств, модернизированы на основе внедрения передовых технологий 15 действующих.

Наука может и должна помогать в модернизации.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Готовясь к этому сегодняшнему съезду, я еще не успел отойти от эпопеи с «Камволем». Какая роль ученых в модернизации этого конкретного предприятия? Читай по всем предприятиям, которые сегодня модернизируются. Какая роль ученых? Как они вникли и помогли этой модернизации?

А нам ученые крайне необходимы здесь, чтобы не наделать ошибок. И просто ученые люди в этих сферах – они ведь продвинутые, они начитанные, они знают много, он знают передовой опыт. Мы должны идти вместе с ними. А может быть, эти ученые должны быть на шаг впереди.

Нам это намного дешевле обойдется, чем обходится сейчас эта модернизация.

Ученые должны сегодня повылазить сегодня из своих лабораторий и апробировать все свои замыслы на практике. Не будет этого – будем сами собираться на съездах, вы будете требовать повышения зарплаты, строительства жилья и прочего, власть будет вам обещать это – где-то делать, где-то не делать. Опять соберемся на новый съезд, и будем заниматься вот этой болтологией. А народ и государство результатов не увидят.