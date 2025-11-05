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Новости по тегу #Карен Шахназаров

Творческая встреча с Кареном Шахназаровым прошла в Минске
05 ноября 2025 17:37

Творческая встреча с Кареном Шахназаровым прошла в Минске

«Фестиваль превзошел все ожидания!» Как проходит юбилейный 30-й «Лістапад» в Минске
04 ноября 2024 12:35

«Фестиваль превзошел все ожидания!» Как проходит юбилейный 30-й «Лістапад» в Минске

Фестиваль задаёт тренды киноиндустрии – «Лістапад» официально стартовал в Минске
01 ноября 2024 18:18

Фестиваль задаёт тренды киноиндустрии – «Лістапад» официально стартовал в Минске

Карен Шахназаров презентовал в Бресте фильм «Хитровка. Знак четырёх». Побывали на кинопоказе
11 мая 2023 18:43

Карен Шахназаров презентовал в Бресте фильм «Хитровка. Знак четырёх». Побывали на кинопоказе

«Кино приобретает необыкновенную важность»: Карен Шахназаров отвечает на «Простые вопросы»
24 ноября 2016 20:43

«Кино приобретает необыкновенную важность»: Карен Шахназаров отвечает на «Простые вопросы»

«Заканчивается цивилизация читающая, начинается визуальная»: Шахназаров о том, как кино заменяет книгу
24 ноября 2016 20:42

«Заканчивается цивилизация читающая, начинается визуальная»: Шахназаров о том, как кино заменяет книгу

Карен Шахназаров: «Анна Каренина» – лучшее, что написано о взаимоотношениях мужчины и женщины»
24 ноября 2016 20:41

Карен Шахназаров: «Анна Каренина» – лучшее, что написано о взаимоотношениях мужчины и женщины»

Шахназаров о СССР конца 80-ых: «Было ощущение, что произойдёт со страной что-то ужасное»
24 ноября 2016 20:40

Шахназаров о СССР конца 80-ых: «Было ощущение, что произойдёт со страной что-то ужасное»

«Не угадал он с социализмом»: режиссёр Шахназаров об отце – знаменитом советском политологе
24 ноября 2016 20:39

«Не угадал он с социализмом»: режиссёр Шахназаров об отце – знаменитом советском политологе

Карен Шахназаров: национальное кино может существовать только с серьёзной господдержкой
24 ноября 2016 20:38

Карен Шахназаров: национальное кино может существовать только с серьёзной господдержкой

Шахназаров о «Беларусьфильме»: «Ему сложнее, рынок белорусский не такой мощный, как российский»
24 ноября 2016 20:37

Шахназаров о «Беларусьфильме»: «Ему сложнее, рынок белорусский не такой мощный, как российский»