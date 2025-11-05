Новости по тегу #Карен Шахназаров

Карен Георгиевич откровенно раскрыл поклонникам тайны закулисья и поделился предысториями некоторых сцен своих фильмов.
За годы существования на киноуикэнд в Минск заглядывали звезды поистине мирового масштаба.
Пока за окном кружатся листья, киношедевры способны вскружить голову даже самому искушенному зрителю. Международный кинофестиваль «Лістапад» официально стартовал в Минске.
09 октября 2026 21:15
09 октября 2026 21:07
09 октября 2026 19:51
09 октября 2026 19:50
09 октября 2026 19:29
09 октября 2026 19:15
09 октября 2026 17:57
09 октября 2026 17:52