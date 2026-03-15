Победоносной войны у Америки не получилось – Гриц

Георгий Гриц, экономический аналитик:

Первая причина, с моей точки зрения, вот этого глобального хаоса, даже не в Трампе, а в состоянии американской экономики, которая сегодня является доминантой в мире. И если бы эволюционно, как последние несколько десятилетий, развивалась ситуация в глобальном мире, то здесь Китай, Россия все-таки, так сказать, вспомнили о своем статусе. Смотрим, так сказать, технологические революции, то есть фактически был бы крах американской экономики. Поэтому Америке как таковой, как глубинному государству, необходима была победоносная войнушка. И вот Трамп со своей теорией безумца, он появился, как никогда, так сказать, вовремя. Другое дело, что победоносной войны, к сожалению, не получилось.