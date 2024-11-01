В Минске прошло заседание, посвящённое развитию белорусской косметической отрасли
Потенциал белорусской косметики, продвижение и укрепление ее на рынке. Существенную помощь в рекламной поддержке могут оказать городские власти. Планируется размещение видеоматериалов на современных электронных билбордах, которые устанавливаются в Минске, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Это позволит повысить видимость белорусских брендов и привлечь внимание потребителей. На встрече также присутствовали участники молодежного проекта «Руководитель будущего».
Ирина Азарова, студентка Белорусского государственного университета:
Уже очень много полезной информации я получила в рамках таких встреч, просто потому что мы понимаем, как действительно система работает изнутри, получаем бесценный опыт взаимодействия, нам объясняют, поясняют какие-то моменты, которые мы можем не знать в силу того, что это уже рабочие вопросы.
Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома:
Мы должны вот в преддверии новогодних праздников увидеть максимальное количество, например, подарочных наборов белорусской косметики, какие-то дополнительные скидки для того, чтобы привлечь наших покупателей именно к белорусскому товару. Ну и, конечно же, мы понимаем, что очень большой поток туристов у нас будет на Новый год. Понятно, что они пойдут тоже в наши торговые сети. И вот мы бы хотели все-таки, чтобы наш белорусский товар был в приоритете, чтобы мы максимально могли увидеть наши белорусские бренды на полках в наших торговых сетях.
Отметили на встрече и преимущества отечественной продукции: ее натуральный состав, эффективность и качество, подтвержденные белорусскими стандартами.