В Минске прошло заседание, посвящённое развитию белорусской косметической отрасли

Потенциал белорусской косметики, продвижение и укрепление ее на рынке. Существенную помощь в рекламной поддержке могут оказать городские власти. Планируется размещение видеоматериалов на современных электронных билбордах, которые устанавливаются в Минске, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ. Это позволит повысить видимость белорусских брендов и привлечь внимание потребителей. На встрече также присутствовали участники молодежного проекта «Руководитель будущего».

Ирина Азарова, студентка Белорусского государственного университета:

Уже очень много полезной информации я получила в рамках таких встреч, просто потому что мы понимаем, как действительно система работает изнутри, получаем бесценный опыт взаимодействия, нам объясняют, поясняют какие-то моменты, которые мы можем не знать в силу того, что это уже рабочие вопросы.