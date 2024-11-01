Прямой эфир

В Верхнем городе со 2 по 4 ноября пройдёт ярмарка «Сделано в Тульской области»

01 ноября 2024 18:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Познакомиться с богатой культурой Тулы и приобрести фирменные лакомства. В Верхнем городе со 2 по 4 ноября включительно пройдет ярмарка «Сделано в Тульской области», рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Верхнем городе со 2 по 4 ноября пройдёт ярмарка «Сделано в Тульской области»-2

Для всех посетителей творческие коллективы и ансамбли 71 региона исполнят номера, которые наиболее полно отражают культуры этой области. Развернется и торговля. Свою продукцию представят 20 производителей. Все желающие смогут приобрести известные на весь мир тульские пряники, белевскую пастилу, чай и сувениры, которыми так богата самоварная столица России.

В Верхнем городе со 2 по 4 ноября пройдёт ярмарка «Сделано в Тульской области»-4

Елена Нагорная, начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома:
Мы знаем, что есть тульский пряник, тульский самовар. Там целое искусство по производству самоваров, но не всегда нам удается познакомиться поближе и непосредственно лично посетить данный регион Российской Федерации. И вот благодаря нашим гостям мы сможем это сделать, находясь в самом центре Беларуси, в центре нашей столицы. Все-таки погрузиться в ту атмосферу, оказаться в такой маленькой Туле.

В программе дегустация чая, который приготовят на угольном самоваре по всем традициям.

# Ярмарки в Минске # Елена Нагорная

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске прошло заседание, посвящённое развитию белорусской косметической отрасли
01 ноября 2024 18:13

В Минске прошло заседание, посвящённое развитию белорусской косметической отрасли

В Минске завершается молодёжный проект «Руководитель будущего»
01 ноября 2024 18:11

В Минске завершается молодёжный проект «Руководитель будущего»

Как часто Беларусь становится площадкой для съёмок зарубежных фильмов?
01 ноября 2024 17:11

Как часто Беларусь становится площадкой для съёмок зарубежных фильмов?