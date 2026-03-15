«Венгрия останется островом безопасности». Орбан заявил о подготовке ЕС к войне

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна не будет участвовать в военных действиях в Украине и останется «островком спокойствия» в нестабильном мире. Об этом пишет ТАСС.

«Евросоюз уже перешел к военной экономике и хочет направить на Украину еще больше денег, оружия и солдат. Мы не можем предугадать ни день, ни час, когда первый солдат из ЕС появится на территории Украины, но это произойдет, и нам нужно держаться от этого подальше. Я обязуюсь сохранить Венгрию как остров спокойствия и безопасности в этом нестабильном мире», – сказал он.

Он подчеркнул, что партия «ФИДЕС – Венгерский гражданский союз» рассчитывает победить на парламентских выборах 12 апреля и остаться у власти еще на четыре года.

Орбан отметил, что венгры знают, что такое война, и не хотят, чтобы их дети участвовали в конфликтах за границей. Он подтвердил, что Венгрия не будет оказывать военную помощь Украине, отправлять оружие или финансировать конфликт с Россией.

Фото: pixabay