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В Украине пожаловались на «наглость» русского языка

15 марта 2026 19:33
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В Украине пожаловались на «наглость» русского языка-0

Языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская заявила, что считает русский «языком силы и наглости». Об этом пишет РИА Новости.

По ее мнению, он легко усваивается из-за особенностей своей структуры, которые, как она считает, должны изучать специалисты.

«Замечали ли вы, например, такую закономерность, что мы действительно легко усваиваем русский? <...> Это происходит потому, что русский – язык силы», – утверждает она.

Ивановская также отметила, что во Львове дети иногда начинают говорить по-русски, когда в город переезжают русскоязычные семьи.

Фото: pixabay

# Международная политика

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