В Украине пожаловались на «наглость» русского языка

Языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская заявила, что считает русский «языком силы и наглости». Об этом пишет РИА Новости.
По ее мнению, он легко усваивается из-за особенностей своей структуры, которые, как она считает, должны изучать специалисты.
«Замечали ли вы, например, такую закономерность, что мы действительно легко усваиваем русский? <...> Это происходит потому, что русский – язык силы», – утверждает она.
Ивановская также отметила, что во Львове дети иногда начинают говорить по-русски, когда в город переезжают русскоязычные семьи.
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