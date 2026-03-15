«Единство поколений»: легенды белорусского гандбола вернулись на паркет, чтобы вдохновить молодежь
Белорусская федерация гандбола в это непростое время для вида спорта (напомним, наши укротители ручного мяча пока продолжают находиться в международной соревновательной изоляции) ищет новые пути развития и привлечения молодежи в свой стан.
Как проходит работа и кто идет впереди – наш следующий сюжет.
Проект «Единство поколений» включил в себя не только мозговой штурм, но и практически фурор. Тех, кто уже повесил кроссовки на гвоздь. Команды Белорусской федерации и Брестской области сошлись не только для победы, но и чтобы вдохновить молодежь.
Юрий Карпук – чемпион мира, двукратный обладатель Кубка чемпионов. Братья Бабичевы – экс-игроки нашей национальной команды. Игорь Папруга – извечный рулевой сборных, а зампред Борис Пуховский – обладатель двух Еврокубков. И, конечно, идейный вдохновитель – Владимир Коноплев. Список большой. Легенд можно было посмотреть в деле. Седина на результат не повлияла.
Владимир Коноплев, председатель Белорусской федерации гандбола:
Говорят, что не подыгрывали, я забросил 7-метровый. Брест – это хорошее начало, и думаю, что мы в дальнейшем продолжим эти рейды по нашей Беларуси. Если брать международную арену, то мы продолжаем забрасывать письмами как Международный олимпийский комитет, так и мировую федерацию, европейскую федерацию, с просьбой, чтобы быстрее эта вся вакханалия, которая царит в отношении России и Беларуси, закончилась.
Далее смотрите в видео.