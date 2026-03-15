Как улучшить белорусский паралимпийский спорт. Поговорили со Светланой Сахоненко

Светлана Сахоненко в Пхенчхане трижды прославила Родину, взойдя на наивысшую ступень пьедестала в лыжных гонках, но первая ее награда была бронза в биатлоне. К сожалению, Светлана уже завершила спортивную карьеру, но она полна сил и идей, как белорусский паралимпийский спорт улучшить и расширить.

Беларусь представляли всего четыре атлета. Мультифорум стал первым стартом для наших паралимпийцев после долгого отстранения. В Италии ребята выступали с отечественной символикой. Дважды поднимался белорусский флаг и звучал наш гимн. В отечественной суверенной истории зимних паралимпиад в копилке белорусов до Италии-2026 значились 35 наград.

Две награды завоевали белорусы на зимней Паралимпиаде в Италии. Героем стал дебютант форума Роман Свириденко. Спортсмен смог принести стране победу сперва в спринте, а после на индивидуальной классической гонке завоевал серебро.

Юлия Силипицкая, ведущая:

Какое самое яркое олимпийское впечатление?

Светлана Сахоненко, трехкратная чемпионка Паралимпийских игр:

Первая Паралимпиада запомнилась таким ярким солнцем для меня. Потому что все события, которые происходили там, были с улыбкой на лице.

Юлия Силипицкая:

Когда ехала в Пхенчхан, знала, что ты будешь завоевывать медали?

Светлана Сахоненко:

Цель стояла только золотые медали. Две. Я планировала две и участвовать хотела только в двух дистанциях. Но, уже находясь там, в этой атмосфере, первая гонка в биатлоне – я попала в призы. То есть была бронзовая медаль. И она меня настолько вдохновила. Что, по сути, наверное, отправной точкой было, что я готова и могу покорять свои дистанции, которые хотела.

Когда стояла на пьедестале, первое, что почувствовала, что какая честь досталась именно мне, представлять Республику Беларусь. Как все говорят, когда ты на пьедестале, промелькнет вся жизнь. Нет, у меня было то, что наш флаг поднимается, я слышу гимн своей страны. Это была такая гордость и такой внутренний патриотизм, что не могу передать. И только когда становлюсь на первое место, я до сих пор это чувствую.