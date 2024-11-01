В Минске завершается молодёжный проект «Руководитель будущего»

На протяжении недели молодые люди погружались в работу руководителей Мингорисполкома, посещали совещания и участвовали в мероприятиях, раскрывающих специфику государственной службы. 1 ноября в рамках проекта состоялась встреча участников проекта с председателем Мингорисполкома Владимиром Кухаревым. В формате диалога участники делились впечатлениями от участия в проекте, а также задали мэру актуальные вопросы, касающиеся развития города, социальных инициатив и возможностей для молодежи. В свою очередь, ребята представили свои идеи и предложения.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

Мы очень рады, что молодые люди заинтересовались профессией госслужащих, что они занимаются этими вопросами, они им интересны. И, конечно же, их приход к нам – это была инициатива, и мы ее поддержали. Много интересных предложений прозвучало сегодня для развития города, для принятия управленческих решений, и мы, конечно же, продолжим это сотрудничество.

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