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В Минске завершается молодёжный проект «Руководитель будущего»

01 ноября 2024 18:11
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В Минске завершается молодежный проект «Руководитель будущего», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске завершается молодёжный проект «Руководитель будущего»-2

На протяжении недели молодые люди погружались в работу руководителей Мингорисполкома, посещали совещания и участвовали в мероприятиях, раскрывающих специфику государственной службы. 1 ноября в рамках проекта состоялась встреча участников проекта с председателем Мингорисполкома Владимиром Кухаревым. В формате диалога участники делились впечатлениями от участия в проекте, а также задали мэру актуальные вопросы, касающиеся развития города, социальных инициатив и возможностей для молодежи. В свою очередь, ребята представили свои идеи и предложения.

В Минске завершается молодёжный проект «Руководитель будущего»-4

Евгения Пешко, студентка Белорусского государственного университета:
Этот проект подарил мне кучу эмоций, невероятно незабываемые впечатления и необычный, но очень нужный опыт.

В Минске завершается молодёжный проект «Руководитель будущего»-6

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:
Мы очень рады, что молодые люди заинтересовались профессией госслужащих, что они занимаются этими вопросами, они им интересны. И, конечно же, их приход к нам – это была инициатива, и мы ее поддержали. Много интересных предложений прозвучало сегодня для развития города, для принятия управленческих решений, и мы, конечно же, продолжим это сотрудничество.

Проект «Руководитель будущего» объединил 30 студентов Белорусского государственного университета.

# Молодежь Беларуси # Владимир Кухарев

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