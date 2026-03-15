Айнис Петкус, журналист-международник, политический аналитик (Литва):

Сейчас восточная цивилизация и будет бенефициаром. Я докажу как. Посмотрите, вот если вы говорите про цены, как они взвинчиваются в США и в Евросоюзе, то что делает та же самая Индия? Она, вот правильно было сказано, еще больше взвинчивает вихрь цен. То есть, если Россия или кто-то продает еще какие-то возможности, это топливо, то она поднимает еще и берет себе. То есть, чтобы купили другие игроки, например, Евросоюз, он должен дополнительно добавлять ресурсы, а их нет. То есть Индия напрямую очень специально взвинчивает спекуляционный механизм.

И смотрите, война сейчас на Ближнем Востоке разрушает и запустила хаос сам внутрь Ближнего Востока. В Евросоюзе начинается свистопляска экономическая, финансовая. И что дальше? Миграционная. Это три инструмента, которые должны разрушить по замыслу Востока Евросоюз. В США запускается еще больше. Сейчас на Ближнем Востоке США разоружают. И теперь внутри США ценовая политика, миграционная – внутриполитического раскола, которая даже США угрожает, извините, гражданской войной. Сейчас Индия с Китаем решают, как убрать трех основных конкурентов – Ближний Восток, Евросоюз и США. Им бы надо было бы разобраться перед этим с Россией, но Россия устояла.