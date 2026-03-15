Пушков: Зеленский волнуется, что ЕС может снова начать закупать нефть РФ

Член комитета Совфеда по конституционному законодательству Алексей Пушков заявил, что глава Украины Владимир Зеленский обеспокоен возможным решением ЕС вновь закупать российскую нефть, что ослабит поддержку Украины. Об этом пишет РИА Новости.

Эту идею продвигает премьер Венгрии Виктор Орбан, обратившийся к Еврокомиссии с призывом пересмотреть санкции против России.

Пушков отметил, что против отмены рестрикций выступают лидеры Франции, Германии и Польши, но недавнее заявление премьера Бельгии за снятие санкций усилило тревогу Киева.

Ранее США смягчили ограничения на покупку российской нефти, чтобы снизить рост цен после атак США и Израиля на Иран.

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