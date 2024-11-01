На ХХХ международном фестивале «Лістапад» отметят 100-летие белорусского кинематографа

А теперь к главному кинособытию 2024 года. В Минске будет дан официальный старт ХХХ юбилейному международному фестивалю «Лістапад», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Красная дорожка вновь ведет во Дворец Республики. Символично, что именно здесь, в 2001-м состоялось торжественное открытие первого кинофорума.

Нынешний год – особенный для национального кинематографа. На фестивале «Лістапад» отметят столетие белорусского кино. Это обещает сделать церемонию открытия особенно запоминающейся. Зрелищное шоу, торжественная атмосфера, встречи с известными деятелями культуры и не только. К знаковой дате в фойе Дворца Республики развернулась интерактивная выставка «Великолепный век». Вниманию гостей – восемь павильонов. В них повествуют об истории отечественного кинематографа и оживляют сцены из известных белорусских фильмов.

Тимофей Орешкин, студент Белорусского государственного университета культуры и искусств:

Гэта павільён па фільму «Дзікае паляванне караля Стаха». Ён заснаваны на аднаіменнай аповесці Уладзіміра Караткевіча. Вось тут у нас можна ўбачыць трон, нейкія касцюмы, дэкарацыі непасрэдна з фильму.

Захар Лукашевич, студент Белорусского государственного университета культуры и искусств:

Наш павильон посвящен фильму «Белые росы». Во время начала здесь будет разыграна сценка. Буду я как один из действующих лиц, еще коллега мой будет играть Ваську. И мы здесь будем разыгрывать знакомую из фильма сцену.