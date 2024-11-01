На ХХХ международном фестивале «Лістапад» отметят 100-летие белорусского кинематографа
А теперь к главному кинособытию 2024 года. В Минске будет дан официальный старт ХХХ юбилейному международному фестивалю «Лістапад», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Красная дорожка вновь ведет во Дворец Республики. Символично, что именно здесь, в 2001-м состоялось торжественное открытие первого кинофорума.
Нынешний год – особенный для национального кинематографа. На фестивале «Лістапад» отметят столетие белорусского кино. Это обещает сделать церемонию открытия особенно запоминающейся. Зрелищное шоу, торжественная атмосфера, встречи с известными деятелями культуры и не только. К знаковой дате в фойе Дворца Республики развернулась интерактивная выставка «Великолепный век». Вниманию гостей – восемь павильонов. В них повествуют об истории отечественного кинематографа и оживляют сцены из известных белорусских фильмов.
Тимофей Орешкин, студент Белорусского государственного университета культуры и искусств:
Гэта павільён па фільму «Дзікае паляванне караля Стаха». Ён заснаваны на аднаіменнай аповесці Уладзіміра Караткевіча. Вось тут у нас можна ўбачыць трон, нейкія касцюмы, дэкарацыі непасрэдна з фильму.
Захар Лукашевич, студент Белорусского государственного университета культуры и искусств:
Наш павильон посвящен фильму «Белые росы». Во время начала здесь будет разыграна сценка. Буду я как один из действующих лиц, еще коллега мой будет играть Ваську. И мы здесь будем разыгрывать знакомую из фильма сцену.
Миссия открыть форум возложена на белорусско-российскую ленту «Черный замок», снятой по мотивам одноименного романа Владимира Короткевича. Всего же на «Лістапад» было подано свыше 3,5 тысяч заявок из более чем 120 стран. Зрителей ожидает семь конкурсных программ. Помимо пяти традиционных, в 2024 году фестивальный список пополнился еще двумя новыми, в том числе для журналистов. Наш телеканал представляет проект Анастасии Дехтяр из цикла «Партизанская сторона» – «Интернационал».