Первая встреча лично за долгое время. Что обсудили и о чём договорились лидеры стран ОДКБ на саммите в Душанбе?

Главные политические новости приходят 16 сентября из столицы Таджикистана, которая принимает сразу два международных саммита: ОДКБ и Шанхайской организации сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для участия во встречах в Душанбе прибыли все лидеры альянса за исключением Владимира Путина – он ушел на самоизоляцию и общался с коллегами по видеосвязи. Союзникам удалось обсудить все наиболее острые вопросы для региона. Это и ситуация в Афганистане, и миграционный кризис. Сторонам удалось достичь договоренностей в сфере безопасности, права и военно-технического сотрудничества. Подробности в материале Ксении Худолей.

В солнечном Душанбе лидеры стран ОДКБ впервые за время пандемии видятся лично. Символичны теплая погода в Таджикской столице и не менее теплый прием.

В протокольной фотозоне не хватает лишь одного флага. Эпидобстановка все же вынудила Владимира Путина уйти на самоизоляцию и держать связь в режиме онлайн. Повестка саммита безотлагательно ведет лидеров прямиком за стол переговоров сперва узким кругом, а после – вместе с делегациями. Участники обсудили проблемы международной и региональной безопасности, подвели итоги работы организации в межсессионный период. Один из самых важных вопросов повестки – ситуация в Афганистане. На внеочередном онлайн-саммите в августе прийти к общему знаменателю и скоординировать действия коллег призвал наш Президент. Сегодня Александр Лукашенко отметил глобальную тенденцию со знаком минус для наших стран: разрушение системы международных отношений. И одна из причин – неприкрытый лоббизм странами Запада своих интересов с помощью гибридного давления на других. Лукашенко: ЕС продвигает на восток якобы эталонную демократию. Какая она, мы увидели на примере Афганистана (подробности здесь).

В попытках властвовать коллективный Запад не брезгует еще и унижать. И прежде всего это касается людей, вынужденных спасаться от навязанной им войны. Миграционный кризис, как следствие Афганского переворота, напрямую коснулся стран-участниц ОДКБ. Александр Лукашенко призвал партнеров уделить ей пристальное внимание. Ведь брать ответственность за собственные ошибки сверхдержава, очевидно, не собирается. Миграционный хаос в Европе используют для наращивания военного потенциала НАТО вблизи наших границ. В 2021 году Североатлантический альянс провел серию учений в Прибалтике и Украине. Только за последние пять лет их количество, как и численность привлекаемых военных, увеличилась более чем в два раза. Президент Беларуси: миграционный кризис стал поводом для наращивания военного потенциала НАТО на границах ОДКБ – читайте здесь.

Но если диалог для западных политиков – слишком сложный инструмент, для союзников ОДКБ – это главный принцип. 2020 год стал для альянса показательным – двигались в верном (взаимовыгодном и солидарном) направлении. Отталкиваться от союзнического кредо стоит и дальше, уверен Президент России. Риторика ОДКБ должна быть слаженной и четкой. Путин на саммите ОДКБ: Обстановка не только нестабильная, но и несет новые острые вызовы и риски для безопасности наших стран (подробности здесь)

Эмомали Рахмон, президент Таджикистана:

Важное место в дискуссии занял вопрос, связанный с крайне сложной ситуацией в Афганистане. Все были едины во мнении, что афганская проблематика непосредственно влияет на ситуацию в Центрально-Азиатском регионе коллективной безопасности. Мы договорились укреплять внешние рубежи ОДКБ и продолжить планировать и осуществлять комплекс мер, направленных на снижение уровня и нейтрализацию потенциальных угроз на пространстве организации.

С учетом этих обстоятельств через месяц вблизи таджикско-афганской границы будут проведены учения коллективных сил ОДКБ. Которые, как и другие маневры наших союзников, носят исключительно мирный характер. Это не единственная стратегическая договоренность саммита. 16 сентября в Душанбе подписали целый пакет документов.