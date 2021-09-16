Александр Вольфович на саммите в Душанбе: только вместе мы можем обеспечить безопасность наших стран

Главные политические новости приходят из столицы Таджикистана, которая принимает сразу два международных саммита: ОДКБ и Шанхайской организации сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Главные политические новости приходят из столицы Таджикистана, которая принимает сразу два международных саммита: ОДКБ и Шанхайской организации сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Союзникам удалось обсудить все наиболее острые вопросы для региона. Это и ситуация в Афганистане, и миграционный кризис. Сторонам удалось достичь договоренностей в сфере безопасности, права и военно-технического сотрудничества.
Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
Самое главное, что достигнуто и есть понимание у глав государств и руководителей тех структур, которые сегодня присутствовали, что только вместе, выработав и определив единую точку зрения и реагирования на те вызовы и угрозы, которые исходят сегодня в мире, к сожалению, мы можем обеспечить безопасность наших стран.
Эстафета председательства в ОДКБ 16 сентября была передана Армении. Приоритетные направления работы альянса ОДКБ в 2022 году – углубление внешнеполитической координации и взаимная поддержка в международных и региональных вопросах.
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