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Александр Вольфович на саммите в Душанбе: только вместе мы можем обеспечить безопасность наших стран

16 сентября 2021 17:26
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Главные политические новости приходят из столицы Таджикистана, которая принимает сразу два международных саммита: ОДКБ и Шанхайской организации сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Вольфович на саммите в Душанбе: только вместе мы можем обеспечить безопасность наших стран-1

Союзникам удалось обсудить все наиболее острые вопросы для региона. Это и ситуация в Афганистане, и миграционный кризис. Сторонам удалось достичь договоренностей в сфере безопасности, права и военно-технического сотрудничества.

Александр Вольфович на саммите в Душанбе: только вместе мы можем обеспечить безопасность наших стран-4

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
Самое главное, что достигнуто и есть понимание у глав государств и руководителей тех структур, которые сегодня присутствовали, что только вместе, выработав и определив единую точку зрения и реагирования на те вызовы и угрозы, которые исходят сегодня в мире, к сожалению, мы можем обеспечить безопасность наших стран.

Александр Вольфович на саммите в Душанбе: только вместе мы можем обеспечить безопасность наших стран-7

Эстафета председательства в ОДКБ 16 сентября была передана Армении. Приоритетные направления работы альянса ОДКБ в 2022 году – углубление внешнеполитической координации и взаимная поддержка в международных и региональных вопросах.

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# Международная политика # Александр Вольфович # Ксения Худолей # Фотофакт

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