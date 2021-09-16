Путин на саммите ОДКБ: обстановка не только нестабильная, но и несёт новые острые вызовы и риски для безопасности наших стран

Главные политические новости приходят 16 сентября из столицы Таджикистана, которая принимает сразу два международных саммита: ОДКБ и Шанхайской организации сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для участия во встречах в Душанбе прибыли все лидеры альянса за исключением Владимира Путина – он ушел на самоизоляцию и общался с коллегами по видеосвязи.

Владимир Путин, президент России:

Обстановка в зоне ответственности ОДКБ и на внешних границах государств-членов не только нестабильная, но и несет новые, по-настоящему острые вызовы и риски для безопасности наших стран. В нынешних условиях как никогда востребована самая тесная координация и сплоченность государств-членов ОДКБ. Мы также согласились, что необходимо быть готовыми в любой момент в полной мере задействовать оборонный и политический потенциал ОДКБ для обеспечения безопасности, поддержания мира и стабильности в наших странах.