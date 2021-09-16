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Станислав Зась на саммите ОДКБ: «Подписаны важные документы, касающиеся развития миротворческого потенциала»

16 сентября 2021 16:53
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Главные политические новости приходят из столицы Таджикистана, которая принимает сразу два международных саммита: ОДКБ и Шанхайской организации сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Станислав Зась на саммите ОДКБ: «Подписаны важные документы, касающиеся развития миротворческого потенциала»-1

Союзникам удалось обсудить все наиболее острые вопросы для региона. Это и ситуация в Афганистане, и миграционный кризис. Сторонам удалось достичь договоренностей в сфере безопасности, права и военно-технического сотрудничества.

Станислав Зась, генеральный секретарь ОДКБ:
Принята Декларация Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности. Мы выступаем в пользу повышения эффективности многоуровневых политических консультаций государств – членов ОДКБ, в рамках которых вырабатываются согласованные коллективные ответы на возникающие вызовы и угрозы.

Государства – члены нашей организации продолжат совместную работу по развитию институтов наблюдателя при ОДКБ и партнера ОДКБ для совершенствования системы внешних связей нашей организации, повышения ее возможностей содействовать укреплению международной и региональной безопасности.

Также были подписаны важные документы, касающиеся развития миротворческого потенциала ОДКБ, которому мы уделяем особое внимание.

Главами государств также утвержден план оснащения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ современными вооружениями, военной и специальной техникой.

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# Международная политика # Александр Лукашенко # Станислав Зась # Фотофакт

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