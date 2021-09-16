Лукашенко: ЕС продвигает на восток якобы эталонную демократию. Какая она, мы увидели на примере Афганистана

Лидеры обсуждают вызовы, с которыми сталкиваются страны альянса, прежде всего ситуацию в Афганистане (гуманитарный кризис там несет определенные угрозы ОДКБ) и глобальные противостояния. Увеличение военных расходов и фактический демонтаж системы контроля над вооружениями – рассыпался Договор по открытому небу – не может не вызывать опасений. Об этом заявил белорусский лидер. Кроме того, Александр Лукашенко заявил, что одной из причин разрушения системы международных отношений является неприкрытый лоббизм стран Запада своих экономических и других интересов с помощью гибридного давления на других.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Актуальным фактором ломки системы международных отношений становится обострение конкуренции Запада с Китаем. Для усиления своего влияния в Азии Евросоюз выдвинул инициативу «Глобально соединенная Европа», которая, по сути, является альтернативной китайскому «Поясу и пути». Политика Европейского союза, наряду с экономическими мерами, предусматривает дальнейшее продвижение на восток якобы эталонных демократии и европейских ценностей. Какие это ценности и какая демократия, мы недавно увидели на примере Афганистана, да и не только. Одновременно коллективный Запад осуществляет давление на суверенные государства за счет ограничений, асимметричных действий и гибридного влияния. Все это происходит под лозунгом борьбы за чьи-то права. Но мы прекрасно понимаем, что истинным мотивом подобных мер является неприкрытый лоббизм своих экономических, и не только, интересов. Причем для ввода санкций используются совершенно надуманные предлоги. Например, вынужденная посадка самолета в Минске.