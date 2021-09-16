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Президент Беларуси: миграционный кризис стал поводом для наращивания военного потенциала НАТО на границах ОДКБ

16 сентября 2021 11:05
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Новости Беларуси. Глобальная напряженность несет риски силового разрешения конфликтов. Об этом 16 сентября заявил Президент Беларуси во время сессии Совбеза ОДКБ в Душанбе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На заседании, которое проходит в очном формате, помимо белорусского лидера, присутствуют генсек ОДКБ Станислав Зась, премьер-министр Армении, президент Казахстана, глава Кыргызстана. Президент России с коллегами общается онлайн из-за ухода на самоизоляцию.

Президент Беларуси: миграционный кризис стал поводом для наращивания военного потенциала НАТО на границах ОДКБ-1

Все участники саммита высказали озабоченность угрозами безопасности в зоне ответственности ОДКБ. Так, Таджикистан граничит с Афганистаном, где недавно сменилась власть. И в случае, если пограничная ситуация обострится, страны ОДКБ окажут всю необходимую помощь союзнику. С учетом этих обстоятельств, как заявил генсек ОДКБ, через месяц вблизи таджикско-афганской границы будут проведены учения коллективных сил ОДКБ, которые, как и другие маневры наших союзников, носят исключительно мирный характер.

Президент Беларуси: миграционный кризис стал поводом для наращивания военного потенциала НАТО на границах ОДКБ-4

Чего не скажешь о поведении наших западных партнеров, которые используют миграционный кризис в Европе для наращивания военного потенциала НАТО вблизи наших границ. В 2021 году Североатлантический альянс провел серию учений в Прибалтике и Украине. Только за последние пять лет их количество, как и численность привлекаемых военных, увеличилась более чем в два раза. Все это создает дополнительные риски провокаций на наших рубежах, а значит, и военные риски. При этом западные партнеры говорят о диалоге. Политика двойных стандартов – их отличительный метод работы.

Президент Беларуси: миграционный кризис стал поводом для наращивания военного потенциала НАТО на границах ОДКБ-7

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Одновременно миграционный кризис стал поводом к наращиванию военного потенциала НАТО на западных границах ОДКБ. У наших соседей уже сегодня в приграничье на постоянной основе развернута группировка войск, насчитывающая свыше 10 тысяч человек и более 500 единиц тяжелой военной техники. Кроме того, под предлогом борьбы с нелегальной миграцией в Литве с этого месяца используются новые подразделения НАТО для гибридного воздействия на наши страны. На границе с Польшей, Литвой и Латвией практически ежесуточно происходят инциденты, в ходе которых переселенцев из Афганистана и других стран, например, Ирака, Сирии, жестко, жестоко, с применением оружия, выталкивают на белорусскую территорию. Двойные стандарты Запада проявляются и в активных попытках отгородиться от миграционной проблемы забором на западной границе ОДКБ. Уже идет речь о выделении на эти цели сотен миллионов долларов. Пустая, никому не нужная затея. Но если смотреть глубже на эту ситуацию, можно говорить о создании новых разделительных линий в Европе с использованием в полном смысле слова колючей проволоки. Фактически вместо диалога по решению насущных международных проблем возвращаются примитивные подходы времен холодной войны.

Президент Беларуси: миграционный кризис стал поводом для наращивания военного потенциала НАТО на границах ОДКБ-10

Вместе с тем Президент Беларуси считает, что миграционная проблематика потребует пристального внимания со стороны ОДКБ. Так, целесообразно придерживаться единых подходов к реагированию на риски и вызовы в этой сфере. В частности, особенно важна взаимная поддержка стран – участниц ОДКБ на международной арене, в том числе в ООН и ОБСЕ.

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