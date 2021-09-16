Президент Беларуси: миграционный кризис стал поводом для наращивания военного потенциала НАТО на границах ОДКБ
Новости Беларуси. Глобальная напряженность несет риски силового разрешения конфликтов. Об этом 16 сентября заявил Президент Беларуси во время сессии Совбеза ОДКБ в Душанбе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На заседании, которое проходит в очном формате, помимо белорусского лидера, присутствуют генсек ОДКБ Станислав Зась, премьер-министр Армении, президент Казахстана, глава Кыргызстана. Президент России с коллегами общается онлайн из-за ухода на самоизоляцию.
Все участники саммита высказали озабоченность угрозами безопасности в зоне ответственности ОДКБ. Так, Таджикистан граничит с Афганистаном, где недавно сменилась власть. И в случае, если пограничная ситуация обострится, страны ОДКБ окажут всю необходимую помощь союзнику. С учетом этих обстоятельств, как заявил генсек ОДКБ, через месяц вблизи таджикско-афганской границы будут проведены учения коллективных сил ОДКБ, которые, как и другие маневры наших союзников, носят исключительно мирный характер.
Чего не скажешь о поведении наших западных партнеров, которые используют миграционный кризис в Европе для наращивания военного потенциала НАТО вблизи наших границ. В 2021 году Североатлантический альянс провел серию учений в Прибалтике и Украине. Только за последние пять лет их количество, как и численность привлекаемых военных, увеличилась более чем в два раза. Все это создает дополнительные риски провокаций на наших рубежах, а значит, и военные риски. При этом западные партнеры говорят о диалоге. Политика двойных стандартов – их отличительный метод работы.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Одновременно миграционный кризис стал поводом к наращиванию военного потенциала НАТО на западных границах ОДКБ. У наших соседей уже сегодня в приграничье на постоянной основе развернута группировка войск, насчитывающая свыше 10 тысяч человек и более 500 единиц тяжелой военной техники. Кроме того, под предлогом борьбы с нелегальной миграцией в Литве с этого месяца используются новые подразделения НАТО для гибридного воздействия на наши страны. На границе с Польшей, Литвой и Латвией практически ежесуточно происходят инциденты, в ходе которых переселенцев из Афганистана и других стран, например, Ирака, Сирии, жестко, жестоко, с применением оружия, выталкивают на белорусскую территорию. Двойные стандарты Запада проявляются и в активных попытках отгородиться от миграционной проблемы забором на западной границе ОДКБ. Уже идет речь о выделении на эти цели сотен миллионов долларов. Пустая, никому не нужная затея. Но если смотреть глубже на эту ситуацию, можно говорить о создании новых разделительных линий в Европе с использованием в полном смысле слова колючей проволоки. Фактически вместо диалога по решению насущных международных проблем возвращаются примитивные подходы времен холодной войны.
Вместе с тем Президент Беларуси считает, что миграционная проблематика потребует пристального внимания со стороны ОДКБ. Так, целесообразно придерживаться единых подходов к реагированию на риски и вызовы в этой сфере. В частности, особенно важна взаимная поддержка стран – участниц ОДКБ на международной арене, в том числе в ООН и ОБСЕ.
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