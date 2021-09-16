Александр Лукашенко об учениях «Запад-2021»: они уже фактически закончились, а гвалт с территории Запада до сих пор разносится

Главные политические новости приходят из столицы Таджикистана, которая принимает сразу два международных саммита: ОДКБ и Шанхайской организации сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Союзникам удалось обсудить все наиболее острые вопросы для региона. Это и ситуация в Афганистане, и миграционный кризис. Сторонам удалось достичь договоренностей в сфере безопасности, права и военно-технического сотрудничества.