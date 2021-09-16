Александр Лукашенко об учениях «Запад-2021»: они уже фактически закончились, а гвалт с территории Запада до сих пор разносится
Главные политические новости приходят из столицы Таджикистана, которая принимает сразу два международных саммита: ОДКБ и Шанхайской организации сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Союзникам удалось обсудить все наиболее острые вопросы для региона. Это и ситуация в Афганистане, и миграционный кризис. Сторонам удалось достичь договоренностей в сфере безопасности, права и военно-технического сотрудничества.
Ксения Худолей, СТВ:
Мир и стабильность в наших странах – лучший оберег от западных поползновений. Союзные учения Беларуси и России «Запад-2021» это лучшее тому подтверждение. Демонстрация слаженности и профессионализма не дает покоя адептам демократии. Хотя, казалось бы, устрашать оружием – популярный на Западе метод.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Наши соседи – страны Балтии, Польша, Украина, весьма нервно реагируют на плановые белорусско-российские учения «Запад-2021». Они уже фактически закончились, а гвалт с территории Запада до сих пор разносится по всему миру. Хотя эти учения имеют исключительно оборонительную направленность. Ход мероприятия широко освещался в СМИ, приглашены наблюдатели от иностранных государств, однако наши соседи традиционно твердят про мнимые угрозы их безопасности. Украинский президент вообще договорился до того, что на белорусско-российском учении будут отрабатываться варианты захвата Киева, Одессы, Харькова. В то же время сама Украина постоянно участвует в натовских маневрах, явно имеющих не оборонительную тематику. Мы хоть проводим свои учения там, где мы расположены. А американцы за тысячу километров приехали в Украину проводить учения, якобы тоже оборонительные. От кого они там обороняются?
Читайте также:
В Душанбе проходит встреча глав государств – членов ШОС и ОДКБ по ситуации в Афганистане
Лукашенко: ЕС продвигает на восток якобы эталонную демократию. Какая она, мы увидели на примере Афганистана
Президент Беларуси: миграционный кризис стал поводом для наращивания военного потенциала НАТО на границах ОДКБ