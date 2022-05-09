Партизанские лагеря, военная техника, автопробеги. Вот так проходит День Победы во всех регионах страны

Новости Беларуси. Праздничные мероприятия развернутся и в регионах. Путеводная звезда нашей памяти – Брестская крепость – традиционно соберет тысячи гостей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Шествие с портретами героев пройдет по брестскому проспекту Машерова до монумента Мужество. В мемориальном комплексе состоятся митинг, церемония возложения цветов к Вечному огню и венков к плитам некрополя. В полдень на площади Церемониалов выступит городской духовой оркестр с «Маршем мужества». А в обед его сменит сводный хор из российской Самары. В финале дня на этой же сцене выступит Академический ансамбль песни и танца Вооруженных Сил Беларуси. Какая программа запланирована в других регионах – узнали у наших корреспондентов.

Галина Буро, корреспондент:

Лейтмотив праздника в Гродно – память во всех ее проявлениях. Причем организаторы постараются создать связь поколений. Задействуют горожан всех возрастов: от ветеранов Великой Отечественной войны до самых юных жителей. Точкой притяжения станет Курган Славы – место священное для города, ведь здесь хранится земля из всех районов Гродненской области с братских могил воинов Красной армии и партизан, мест массовых расстрелов мирных жителей фашистами и других захоронений.

На территории Кургана Славы развернутся девять интерактивных площадок: от выставки оружия и техники западного оперативного командования до путешествия по военной летописи. Детям предложат изобразить мелом на асфальте рисунки победы, а взрослые могут принять участие в проекте «Звезда героя»: прикрепить на баннер в виде символики Красной армии карточку с именем и заслугами своих родственников-фронтовиков.

Галина Буро:

Конечно, на празднике не обойдется без музыкальных хитов военных лет, пройдет дефиле военных оркестров, выступят заслуженные, именитые ансамбли и эстрадные коллективы. Весь день будет работать кулинарный привал и даже медицинский городок.

Анна Корольчук, корреспондент:

В Гомеле основные активности развернутся на площади Ленина. В течение дня можно будет ознакомиться с экспозицией военной техники, а также другими интерактивными выставками. А сразу после торжественного открытия праздника с главной сцены будут звучать хиты военных лет в исполнении творческих коллективов Гомеля.

Рядом в сквере имени Кирилла Туровского всех ждут на мастер-классы, а в сквере имени Громыко гостей приглашают закружиться в «Вальсе Победы» и купить сувениры у мастеров. В Музее военной славы можно будет угоститься солдатской кашей, научиться собирать и разбирать оружие, а также принять участие в квесте.

Анна Корольчук:

В Брагине состоится турнир по футболу имени Жукова, в Хойниках – соревнования по мини-футболу «Кубок Победы». Жители Мозыря организуют автопробег «Эстафета памяти» по местам боевой славы. Его поддержат в Речице мотопробегом «Дорогами памяти». А в полдень в Рогачевском музее народной славы напишут диктант Победы.

Юлия Мычка, корреспондент:

В Могилеве праздничную программу откроет торжественный марш воинских частей Могилевского гарнизона на площади Ленина. Он продолжится парадом «Победа в сердцах поколения», остановится у Вечного огня на площади Славы, где после состоится концерт.

В городской ратуше можно будет полистать семейные альбомы наших героев, на площади Единства – покружиться в победном вальсе. В полдень горячей кашей гостей праздника встретит солдатская поляна в Печерском лесопарке. В Бобруйске пройдут пешеходные экскурсии, в Кричеве будет работать партизанский лагерь с армейской ухой. В Кличеве состоятся соревнования по волейболу, шашкам и армрестлингу.

Юлия Мычка:

Для атмосферных селфи в Славгороде подготовили масштабную фотозону-танк. Во всех кинотеатрах региона покажут фильмы о Великой Победе.

Виктор Пралич, корреспондент:

В городе на берегах Западной Двины уже слышны легендарные мотивы песен военных лет. Раздаются они с балкона ратуши, а также на городских улицах в исполнении оркестров.

Главные мероприятия пройдут на самой большой площади страны, площади Победы. У монумента в честь советских воинов партизан и подпольщиков витебщины будет митинг-реквием с возложением цветков и венков к Вечному огню. День Победы – праздник семейный, поэтому по всем городу организованы концертино-развлекательные программы, различные флешмобы, тематические выставки. Развернутся они в городских парках и скверах. Центральная из них – на площади Победы.

Виктор Пралич:

Праздничные мероприятия будут идти в режиме нон-стоп, причем не только в Витебске. Каждый уголок севера страны масштабно отпразднует наш общий и главный майский день, День Победы.

Юлия Прима, корреспондент:

Великий праздник в центральном регионе всегда встречают с размахом. Каждый уголок Минской области наполнится яркими событиями. Будет много душевных встреч праздничной музыки и разноплановых творческих номеров.