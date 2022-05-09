Планировался геноцид 40-километровой зоны. Рассказываем о чудовищной операции гитлеровцев «Зимнее волшебство»
Виктор Пралич, корреспондент:
Небольшая деревня по тем временам, Бигосово, первая погрузилась в «Зимнее волшебство». 16 февраля 1943 года сюда пришли каратели. Своему руководству сразу отчитались о 15 убитых и 10 «подозрительных лицах». Их тоже расстреляли.
Ближе к обеду того во всех смыслах холодного дня враги добрались до Росицы. Именно здесь, считали они, находятся основные опорные пункты партизанского движения. А мирные люди всячески оказывают им помощь: питание, разведывательные данные. Потому стояла задача стереть с лица земли все живое на 40-километровой территории вдоль белорусско-латвийской границы. Сделать ее «мертвой зоной».
Елена Минченко, жительница Росицы:
В стиле гитлеровском она была названа очень кощунственно – «Зимнее волшебство». Впервые в ней принимали участие латышские карательные батальоны. Их было около семи, два было еще в резерве. Эстонский карательный батальон, два литовских и украинские каратели принимали участие в этой экспедиции.
Территорию накрывали «волнами». Первые не жалели пуль для молодых людей и мужчин в возрасте от 16 до 50 лет. Следом шли те, кто забирал у местных жителей продукты и скот, после начиналась зачистка оставшегося населения. Детей, женщин и стариков, в том числе из соседних деревень, согнали в местный костел. Несколько суток февральскими морозами без еды и воды полторы тысячи человек ждали своей участи. После фашисты начали людей «сортировать»: кого-то ждала дорога в латышский лагерь смерти Саласпилс.
Елена Минченко:
В Саласпилсе – крематорий. Тетя Шура Ижик рассказывала следующее: это большая яма с металлической сеткой сверху, на которой загонялась большая группа людей. И эта сетка имела эффект качелей раскачивающихся. И люди, которые стояли на краях этой сетки, падали в ярко и горячо разведенный костер. Но гитлеровцы и здесь находили еще один момент устрашения: они обязательно несколько человек на этой сетке оставляли в живых. И отправляли в бараки. Чтобы они видом своим… Представляете? Если на их глазах ушли в огонь их дети, внуки, дочери, сыновья, отцы, матери. С каким лицом эти люди возвращались в бараки? Поэтому это еще один такой момент был.
Бесчеловечная судьба настигала и тех, кто остался после сортировки в Росице. Их сгоняли в сараи и поджигали. Это одно из мест геноцида – мемориал памяти уничтоженных жителей. Здесь даже есть фрагменты плитки из костела, на которых в страшном ожидании жили 5 дней будущие жертвы. А тогда на этом месте была колхозная конюшня. Из которой в феврале 1943-го валил черный дым. Живьем горели почти 700 человек.
Елена Минченко:
Старики своими телами прикрывали маленьких деток в надежде, что кому-нибудь удастся остаться живыми. Когда после войны проводились раскопки захоронений, все удивлялись, думали, что какой-то ритуал был у гитлеровцев, что все сожженные лежали каким-то кольцом таким. А они просто прикрывали своими телами более молодых, что бы дать им надежду как-нибудь выжить. Но гитлеровцы такой надежды и возможности не давали никому.
В Верхнедвинском историко-краеведческом музее экспозиция, посвященная карательной экспедиции, одна из масштабных. Находится в Красном зале, символизирующем чудовищный огонь «Зимнего волшебства». За время уничтожающей операции гитлеровцев на территории Освейского, Дриссенского и Россонского районов – эти территории затронуло «волшебство» – было сожжено более 400 деревень, почти 14 тысяч человек убито. Около 7 тысяч угнаны в концлагеря или на работы к фашистам. Опаленные нательные крестики – единственное, что осталось от жертв геноцида. Как сила веры в то, что подобное не должно повториться.
Александр Вашкель, младший научный сотрудник Верхнедвинского историко-краеведческого музея:
На месте сожжения, да. Некоторые были найдены на местах бывших домов. Так как людей и на месте убивали, когда каратели только входили в деревню. Либо кто-то пытался сбежать, скрыться в лесу. Их также могли расстрелять во время побега, и некоторые вещи могли остаться. Предметы могли быть переданы кому-то из родственников, или кто-то мог пронести их через концлагерь.
Среди экспонатов музея есть обожженный человеческим огнем кусок кирпича, леденящий сознание. Сколько таких осталось после полуторамесячной экспедиции «Зимнее волшебство», вряд ли можно даже вообразить. 31 марта 1943 года операцию свернули. Ожидаемого результата гитлеровцам она не принесла. Из планируемых 40 километров, «волшебством» окутали только 15. Что было бы, если бы довели они ее до конца? А ведь население Верхнедвинского района так и не восстановилось до довоенного периода.