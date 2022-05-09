Планировался геноцид 40-километровой зоны. Рассказываем о чудовищной операции гитлеровцев «Зимнее волшебство»

Виктор Пралич, корреспондент:

Небольшая деревня по тем временам, Бигосово, первая погрузилась в «Зимнее волшебство». 16 февраля 1943 года сюда пришли каратели. Своему руководству сразу отчитались о 15 убитых и 10 «подозрительных лицах». Их тоже расстреляли.

Ближе к обеду того во всех смыслах холодного дня враги добрались до Росицы. Именно здесь, считали они, находятся основные опорные пункты партизанского движения. А мирные люди всячески оказывают им помощь: питание, разведывательные данные. Потому стояла задача стереть с лица земли все живое на 40-километровой территории вдоль белорусско-латвийской границы. Сделать ее «мертвой зоной».

Елена Минченко, жительница Росицы:

В стиле гитлеровском она была названа очень кощунственно – «Зимнее волшебство». Впервые в ней принимали участие латышские карательные батальоны. Их было около семи, два было еще в резерве. Эстонский карательный батальон, два литовских и украинские каратели принимали участие в этой экспедиции.

Территорию накрывали «волнами». Первые не жалели пуль для молодых людей и мужчин в возрасте от 16 до 50 лет. Следом шли те, кто забирал у местных жителей продукты и скот, после начиналась зачистка оставшегося населения. Детей, женщин и стариков, в том числе из соседних деревень, согнали в местный костел. Несколько суток февральскими морозами без еды и воды полторы тысячи человек ждали своей участи. После фашисты начали людей «сортировать»: кого-то ждала дорога в латышский лагерь смерти Саласпилс.

Елена Минченко:

В Саласпилсе – крематорий. Тетя Шура Ижик рассказывала следующее: это большая яма с металлической сеткой сверху, на которой загонялась большая группа людей. И эта сетка имела эффект качелей раскачивающихся. И люди, которые стояли на краях этой сетки, падали в ярко и горячо разведенный костер. Но гитлеровцы и здесь находили еще один момент устрашения: они обязательно несколько человек на этой сетке оставляли в живых. И отправляли в бараки. Чтобы они видом своим… Представляете? Если на их глазах ушли в огонь их дети, внуки, дочери, сыновья, отцы, матери. С каким лицом эти люди возвращались в бараки? Поэтому это еще один такой момент был.

Бесчеловечная судьба настигала и тех, кто остался после сортировки в Росице. Их сгоняли в сараи и поджигали. Это одно из мест геноцида – мемориал памяти уничтоженных жителей. Здесь даже есть фрагменты плитки из костела, на которых в страшном ожидании жили 5 дней будущие жертвы. А тогда на этом месте была колхозная конюшня. Из которой в феврале 1943-го валил черный дым. Живьем горели почти 700 человек.

Елена Минченко:

Старики своими телами прикрывали маленьких деток в надежде, что кому-нибудь удастся остаться живыми. Когда после войны проводились раскопки захоронений, все удивлялись, думали, что какой-то ритуал был у гитлеровцев, что все сожженные лежали каким-то кольцом таким. А они просто прикрывали своими телами более молодых, что бы дать им надежду как-нибудь выжить. Но гитлеровцы такой надежды и возможности не давали никому.

В Верхнедвинском историко-краеведческом музее экспозиция, посвященная карательной экспедиции, одна из масштабных. Находится в Красном зале, символизирующем чудовищный огонь «Зимнего волшебства». За время уничтожающей операции гитлеровцев на территории Освейского, Дриссенского и Россонского районов – эти территории затронуло «волшебство» – было сожжено более 400 деревень, почти 14 тысяч человек убито. Около 7 тысяч угнаны в концлагеря или на работы к фашистам. Опаленные нательные крестики – единственное, что осталось от жертв геноцида. Как сила веры в то, что подобное не должно повториться.

Александр Вашкель, младший научный сотрудник Верхнедвинского историко-краеведческого музея:

На месте сожжения, да. Некоторые были найдены на местах бывших домов. Так как людей и на месте убивали, когда каратели только входили в деревню. Либо кто-то пытался сбежать, скрыться в лесу. Их также могли расстрелять во время побега, и некоторые вещи могли остаться. Предметы могли быть переданы кому-то из родственников, или кто-то мог пронести их через концлагерь.