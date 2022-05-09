Европа, земли которой от коричневой чумы освободили советские солдаты, неблагодарно запрещает празднование Дня Победы. Его там традиционно отмечают 8 мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Европа, земли которой от коричневой чумы освободили советские солдаты, неблагодарно запрещает празднование Дня Победы. Его там традиционно отмечают 8 мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В 2022 году великий праздник стал фоном для обострения разногласий и наращивания агрессии. День Победы от жителей Латвии в прямом смысле держат на расстоянии. Людям запретили проводить мероприятия ближе, чем в 200 метрах от памятника советской армии, а праздник победы над фашизмом, которая стала возможна благодаря солдатам Красной армии, там непростительно переименовали. Не смогут проявить уважение к павшим воинам и в Литве. Там также запретили любые торжества.
К советским мемориалам в странах Балтики вообще нездоровое отношение. Неоднократно там оскверняли монументы павшим во Второй мировой войне. Такое же отношение к подвигу уже демонстрировали и в Польше. В Берлине запрещено надевать военную форму, демонстрировать георгиевские ленты, а также символику, которая может быть воспринято двояко.
Читайте также:
Размах теряет масштабы. Как Европа празднует День Победы?
«Вечная слава настоящим героям!» С 9 Мая белорусов поздравил Президент
«Солдатская каша, горячий чай». Что подготовило Минобороны для минчан на День Победы?