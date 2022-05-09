Нельзя проводить мероприятия рядом с памятником советской армии. Как Европа запрещает День Победы?

Европа, земли которой от коричневой чумы освободили советские солдаты, неблагодарно запрещает празднование Дня Победы. Его там традиционно отмечают 8 мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.