«Бомбили так, что не осталось от леса ни одного деревца». Какую трагедию хранит мемориальный комплекс «Буйничское поле»?

Новости Беларуси. Он даже немного обижается, когда его называют экскурсоводом. Рассказы о военной истории из его уст – это больше, чем пересказ событий и сухие даты.

Петр Хованский, научный сотрудник Музея истории Могилева:

Горит деревня Буйничи. Сзади бомбардировка идет. Пикирует вражеский самолет-бомбардировщик. Вот это дорога на Бобруйск, на южное направление. Здесь, на Буйничском поле, Петр Хованский стучится в каждое сердце, чтобы донести все ужасы войны. Об этом куске земли, пропитанной кровью, он знает все. Однажды судьба его свела с немцем, чей отец был вражеским танкистом в июле 1941 года, позже получит ранение под Смоленском.

Петр Хованский:

Тот бой, в котором он был ранен и стал инвалидом, он не вспоминал, а вспоминал именно тот бой здесь, на этом рубеже, у Буйничского поля, и все время говорил: здесь был ад. И этот немец приехал специально посмотреть то место, про которое с ужасом и содроганием рассказывал ему его отец.

Мемориальный комплекс «Буйничское поле» вырос там, где в начальный период Великой Отечественной войны происходили ожесточенные бои. После героической обороны Брестской крепости это был первый рубеж, который задержал наступление немецкой армии.

Со стороны врага больше 70 единиц тяжелой техники. Бой продолжался 14 часов: артиллерийский обстрел чередовался с танковыми атаками. Петр Хованский:

Эту всю силу Могилев с 3 по 26 июля не пускал к Москве, как бы давая возможность укрепить и подготовить оборону нашей общей тогда столицы. Буйничское поле – лучше всего об этом сказал Константин Симонов: у меня есть поле под Могилевом, где я не был солдатом, а был всего-навсего корреспондентом, но я здесь увидел Великую Победу 1945 года.

Могилев стал первым городом на пути к Москве в 1941 году, когда немцы поняли, что молниеносности не будет.

Юлия Мычка, корреспондент:

12 июля немцам поступил приказ – отступить. Позже они сделают пометку в журнале о том, что крепость Могилев не взята. О какой крепости идет речь? Наверное, о той, что всегда была в сердцах наших героев.

Петр Хованский родился, когда могилевская земля еще не остыла от боевых действий, а воды Днепра не успели смыть все кости солдат с берегов. О военных событиях с трепетом ему рассказывали родители. После армии он протопал всю линию обороны Могилева в поисках следов боевых действий. 9 Мая Петр Иванович отмечал в тишине и в одиночку возле братской могилы над Днепром. И в те моменты ему казалось, что он чувствует боль и знает судьбу каждого солдата. Теперь 9 мая и 12 июля на Буйничском поле могилевчанин зажигает свечу. А в каплице маятник Фуко один за одним отмеряет мирные годы.

Петр Хованский:

Смысл этого маятника в том, что вечно вращается земля и вечно мы должны помнить о тех, кто эту землю не дал остановить в военное лихолетье.

А в другой стороне Могилева есть еще одно святое место – деревня Гаи. Здесь в июле 1941-го держал оборону батальон капитана Владимирова, укомплектованный в то время милиционерами. Известно, что он насчитывал 250 бойцов. Живыми остались единицы.

Дмитрий Понуждаев в соавторстве о своих коллегах написал книгу. Чтобы собрать информацию, ему пришлось перелопатить сотни документов от областного до национального архивов. Но самыми ценными были рассказы очевидцев.

Дмитрий Понуждаев, заместитель начальника Могилевского института МВД:

Один из оставшихся в живых бойцов батальона указывал в своих воспоминаниях, что бомбили так, что не осталось от леса ни одного деревца. Это оказалось действительно так, потому что тогда, при подготовке этой книги, мне удалось беседовать с очевидцами этих боев, в том числе свидетелями последней атаки батальона милиции, которые действительно повторили эти слова. Без воды, без еды – действительно было так. Опять же, об этом сказали оставшиеся тогда, в 2000-е годы, очевидцы этих событий.

Только через 75 лет после освобождения Беларуси удалось впервые точно найти место последнего боя батальона милиции. И это была настоящая сенсация. Три медальона и почти сохраненный документ солдата. Благодаря экспертизе удалось прочесть имя бойца.

По следам бессмертного батальона поисковики идут и сейчас. Экспедиция продолжается. Эстафету памяти подхватило молодое поколение. Праздник 9 Мая не должен утратить своей значимости для молодых белорусов.