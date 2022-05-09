«Много у них концертов было на кораблях». Как пережила войну известная балерина Бася Карпилова?

Бася Карпилова блистала еще в детстве. Съемки в фильме «Настоящий товарищ», выступление в одном спектакле с Плисецкой, которая училась двумя курсами старше в Московском хореографическом училище, и карьера мечты – после учебы ее взяли ведущей балериной в театр Станиславского и Немировича-Данченко. Но грянула война. И сценой для Баси стали палубы военных кораблей, а благодарной публикой – матросы. Про пуанты пришлось забыть на 4 года.

Любовь Карпилова, дочь Баси Карпиловой, костюмер Большого театра оперы и балета Беларуси:

Так как не было площадок сценических, они даже стелили на землю брезент и так танцевали. Конечно, о классике там после маминого образования можно было забыть. На брезенте. И балетных туфель там не было. Ну, какая классика. Но они танцевали в основном такие характерные танцы. Чечетку какую-то, степ.

Классические па-де-де не слишком были востребованы в военные годы. Репертуар пришлось изменить на злобу дня. Самым ярким номером Баси был «Фриц и Таня»: взявшего ее в плен немца в финале пленила уже она, буквально затанцовывая. И хотя главным оружием Баси был танец, балерина не из робкого десятка, ровно так же рисковала жизнью и терпела тяготы, как и военные.

Любовь Карпилова:

Очень много у них концертов было на кораблях. Но это были такие моменты, когда корабли очень часто обстреливали. Были воздушные тревоги, и они буквально под канонадой, под обстрелами находились на этих кораблях. Ну конечно, их сразу задраивали в трюмы. И можете представить, какой это был ужас – сидеть в задраенном трюме, а не дай бог снаряд попадет, и они пойдут ко дну. Она даже получила бессонницу. Взбираясь на корабль на очередной концерт, она упала с трапа, но, так как она выросла на Каспе, она очень хорошо плавала, ей было нестрашно. Но матросик, который стоял на вахте, он же не знал, что она умеет плавать, он за ней пригнул. За что и получил 10 суток гауптвахты. Но зато мама прославилась. Все-таки концерт состоялся, когда она вышла на сцену, были бурные овации. Все потом говорили: «Вот это та балерина, которая упала за борт».

В годы войны прямо рядом с землянками и окопами можно было увидеть советских звезд того времени первой величины. Любовь Орлова и Клавдия Шульженко, Леонид Утесов и Лидия Русланова. Сколько задора дарили ее «Валенки» и «Катюша», под Ельней она не прервала выступление, даже когда началась фашистская атака.

В 1942-м белорусские артисты вошли в состав Горьковского театра. А на следующий год в составе фронтовых бригад они уже ездили и выступать в армейских клубах и госпиталях, на передовой и в только что освобожденных городах. В труппу Большого театра Москвы влился наш легендарный танцовщик Семен Дречин. Именно он и предложил вернувшейся с фронта Басе Карпиловой поехать в освобожденный Минск.

В Большом театре Беларуси Бася блистала в ведущих партиях. Неподражаемая Эсмеральда, озорная Коломбина и даже непосредственный Ванечка из детского спектакля «Айболит».

Сегодня в Большом театре Беларуси продолжает работать дочь Баси Карпиловой Любовь Викторовна. Вначале по стопам мамы она пошла в балет, а сегодня как костюмер отвечает за безупречные образы артистов перед каждым спектаклем. Эти коридоры для нее родные. Ведь в послевоенные годы за сценой храма искусства была настоящая коммуналка. Артистам в полуразрушенном Минске было попросту негде жить. И квартиры заменяли гримерки. По соседству с Карпиловыми жила даже козочка, с которой Эсмеральда выходила на сцену.