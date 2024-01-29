Пархомчик: «Самолёт – это предложение Российской Федерации». На каком этапе разработка союзной новинки?

Устранение барьеров в торговле, усовершенствование логистики перевозок белорусских грузов, углубление импортозамещения, создание медиахолдинга. Это все задачи на перспективу для Союзного государства. О них сегодня, 29 января, подробно говорили в Санкт-Петербурге. В Константиновском дворце прошло заседание Высшего госсовета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Петр Пархомчик, заместитель премьер-министра Беларуси:

В первую очередь это машиностроение. Мы ставим перед собой задачу – максимальная локализация тех компонентов, производить в том количестве, которое необходимо для экономики Республики Беларусь и для экономики Российской Федерации. Самолет – это предложение Российской Федерации развивать вот это направление. Это абсолютно новое для нас направление. Мы создали специалистов, работаем сейчас над созданием 12-местного двухмоторного самолета. То есть мы уже приобретаем определенные навыки проектирования и разработки данного самолета.

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