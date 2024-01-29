Прямой эфир

Пархомчик: «Самолёт – это предложение Российской Федерации». На каком этапе разработка союзной новинки?

29 января 2024 18:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Устранение барьеров в торговле, усовершенствование логистики перевозок белорусских грузов, углубление импортозамещения, создание медиахолдинга. Это все задачи на перспективу для Союзного государства. О них сегодня, 29 января, подробно говорили в Санкт-Петербурге. В Константиновском дворце прошло заседание Высшего госсовета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пархомчик: «Самолёт – это предложение Российской Федерации». На каком этапе разработка союзной новинки?-1

Судя по тому, что президенты приехали на автомобиле немецкой марки, вопросы импортозамещения окончательно переданы на уровень правительства.

Пархомчик: «Самолёт – это предложение Российской Федерации». На каком этапе разработка союзной новинки?-4

Петр Пархомчик, заместитель премьер-министра Беларуси:
В первую очередь это машиностроение. Мы ставим перед собой задачу – максимальная локализация тех компонентов, производить в том количестве, которое необходимо для экономики Республики Беларусь и для экономики Российской Федерации. Самолет – это предложение Российской Федерации развивать вот это направление. Это абсолютно новое для нас направление. Мы создали специалистов, работаем сейчас над созданием 12-местного двухмоторного самолета. То есть мы уже приобретаем определенные навыки проектирования и разработки данного самолета.

Читайте также:

Путин: подготовлена стратегия научно-технологического развития Союзного государства до 2035 года

Лукашенко на встрече с Путиным: необходимо устранить все, что сдерживает взаимные поставки товаров

«От южного полюса до северного». Лукашенко поделился результатами проделанной с Путиным работ

# Союзное государство # общество # Петр Пархомчик # Алена Сырова # Александр Лукашенко # Владимир Путин

Другие новости рубрики

Все новости
Боровик: в России подделывают белорусские товары – просто пишут «Сделано в Беларуси»
29 января 2024 17:52

Боровик: в России подделывают белорусские товары – просто пишут «Сделано в Беларуси»

«Это не размещение, а возвращение». Почему ядерное оружие – вынужденная мера, объяснили в Минобороны
29 января 2024 17:42

«Это не размещение, а возвращение». Почему ядерное оружие – вынужденная мера, объяснили в Минобороны

Гигантский скачок – вот сколько россиян в 2023 году решили отдохнуть в белорусских санаториях
29 января 2024 17:35

Гигантский скачок – вот сколько россиян в 2023 году решили отдохнуть в белорусских санаториях