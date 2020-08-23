«Отрабатываются задачи по усилению государственной границы». Как проходят учения белорусских военных

Новости Беларуси. Против Беларуси используют сценарий цветной революции, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Совершенно очевидно внешнее вмешательство. Не может не тревожить обстановка, которая складывается у границ нашего государства. В Польше проходят крупные учения Североатлантического альянса. Подразделения стягивают и в страны Балтии.

На фоне этого принято решение привести белорусскую армию в полную боевую готовность. Реакция на гибридную агрессию будет включать самые жесткие меры по защите нашего суверенитета и территориальной целостности. Об этом заявил Президент, инспектируя оборонную инфраструктуру в Гродненском регионе. Репортаж Галины Буро.

На этих кадрах масштабные учения НАТО. Не где-то там, а прямо у западных границ Беларуси. Специалисты говорят, что такого нагнетания вооружения на подходе к нашим рубежам еще не было никогда. Это реальная угроза. И здесь важно разработать правильную стратегию ответных мер.

За развитием настораживающей ситуации пристально следит Главнокомандующий. По прилету в западный регион сразу разбор ситуации с министром обороны. О каких-либо прогнозах пока не говорят, по крайней мере вслух. Министр Хренин докладывает Президенту обстановку на рубежах. Если нарушают госграницу, реагируем без предупреждения. О чём говорил Президент с министром обороны на полигоне под Гродно

На период учений оттачивание мастерства больше идет на реальной практике. На полигонах, где развернулись плановые тактические учения Вооруженных Сил. На неделе колонны выдвинулись маршем на полевые места дислокации.

Особое внимание – Западному оперативному командованию. Основные точки учений в Гродненской области – участок местности вблизи Островца, полигоны «Гожский» и «Неман», но также задействованы Барановичский, Борисовский и Лепельский полигоны. Здесь заступили на боевое дежурство подразделения ракетных войск и артиллерии, механизированные бригады, авиация и войска ПВО, силы специальных операций.

Выполняют задачи по подготовке и управлению огнем.

Разбиты полевые лагеря, развернуты зенитные ракетные комплексы «Тунгуска», «Игла», «Оса», «Тор», уникальная белорусская реактивная система залпового огня «Полонез». Батарея из шести «Полонезов» способна одним залпом накрыть до 48 отдельных целей, расположенных на расстоянии до 300 километров. С таким белорусским ракетным оружием вынуждены считаться зарубежные военно-политические блоки.

В пункте постоянной дислокации мы постоянно отрабатываем нанесение ракетных ударов в учебных целях, но свое мастерство мы подтверждаем на полигоне Сары-Шаган боевыми пусками. Подавляет каналы управления дрона. Как выглядит ружьё для борьбы с беспилотниками

Впервые на учения в Гродненский район приехали витебские десантники. Провели на участке в лесу инженерную разведку местности на взрывоопасные предметы, выставили патруль и блок-посты, расположили личный состав, замаскировали БТРы и танк. Нашу съемочную группу остановили на КПП.

Здравия желаю, гвардии рядовой Малецкий. Разрешите уточнить цель вашего визита и предоставьте ваши документы.

Автомобиль СТВ детально досмотрели: к чужим военные вынуждены относится настороженно. Но, кажется, у нас все в порядке. Телевидение. Разрешите пропускать?

Следить, чтобы диверсионно-разведывательные группы не смогли попасть на территорию страны, как раз и есть задача на этих учениях сил специальных операций. Одна из тренировок – выявление противника с помощью вертолетно-штурмовых и бронегрупп.

В районе проведения учения отрабатываются задачи по усилению государственной границы Республики Беларусь.

Это практика, которая бесценна.

Для гвардии сержанта Ильи Короля эти учения не первые, уже выезжал на полигоны по всей Беларуси. Признается: такие маневры ему по душе. Работа для настоящих мужчин. Не зря, придя на срочную службу, решил остаться на контрактную.

Илья Король, командир отделения 1-го взвода 3-го отделения 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады:

Всегда хотел служить в таких элитных войсках, как силы специальных операций. Много чему здесь учат, всему очень интересному – прыжки, стрельбы. Что говорят западные страны о военной активности вблизи границ Беларуси

Сроки учения с усилением Гродненского региона определены – с 28 по 31 августа. Маневры на личном контроле главы государства. Александр Лукашенко: «Мне пришлось принимать впервые за четверть века самое серьёзное решение»

Угроза суверенитету, тонкая грань военного конфликта. Здесь достаточно будет искры, чтобы разгорелось пламя. И надо быть очень грамотным стратегом, чтобы отстоять в такой обстановке интересы страны мирно. И Запад понимает, что Лукашенко – умелый и сильный политик с крепкой рукой. А если бы на его месте именно сейчас оказался другой лидер, какой был бы флаг? Бело-красно-белый? Или просто белый? Министр обороны Беларуси: «Мы получаем информацию с различных источников, которая не может нас не беспокоить»