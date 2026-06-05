Более 34,5 тыс. белорусских абитуриентов сдали ЦТ по второму профильному предмету

Более 34,5 тысяч белорусских абитуриентов сегодня, 5 июня, сдавали централизованное тестирование по второму профильному предмету, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Более 34,5 тысяч белорусских абитуриентов сегодня, 5 июня, сдавали централизованное тестирование по второму профильному предмету, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На выбор поступающих – физика, химия, история Беларуси в контексте всемирной истории и обществоведение. Пунктов проведения ЦТ в стране работало 40. На базе Белорусского государственного университета для проведения централизованного тестирования было задействовано пять корпусов и около 80 аудиторий. Здесь свои знания проверяли более 3,6 тысяч абитуриентов.
Сдаю физику здесь, в юридическом факультете. Немного волнуюсь, но надеюсь, что все хорошо напишу. Мама помогла мне морально и физически. Провела в путь, перекрестила меня, и я пошел с богом.
Пробуем в этом году еще раз поступать. В прошлом году не вышло, но надеюсь, в этом году все получится. Сдаю обществоведение. Предмет, не скажу, что один из самых тяжелых, но просто включаешь голову, логику и пробуешь. Я хочу поступить на социальные коммуникации, а университет уже не имеет значения. Просто хочу на эту специальность.
За прозрачностью проведения ЦТ в каждом пункте следила выездная группа Комитета госконтроля. Участникам тестирования запрещается проносить средства связи, электронно-вычислительную технику, справочные материалы. За любое нарушение следует удаление из аудитории.
Виктор Кочин, заместитель председателя организационной комиссии по проведению ЦЭ и ЦТ БГУ:
К сожалению, такие случаи бывают. Мы выявляем, в частности, во вторник, 2-го числа. Мы таких три случая выявили. Одна девочка списывала и два парня принесли телефон. В этот раз с учетом полученного опыта мы дополнительно еще несколько раз информируем о недопустимости такого поведения.
Абитуриенты, которые по уважительным причинам не прошли ЦТ в основные дни, смогут проверить свои знания в резервные. Для этого необходимо зарегистрироваться с 8 по 11 июня.