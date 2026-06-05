Почувствовать себя пилотом – рассказываем о интерактивной экспозиции Музея авиации и космонавтики
Настасья Пинчук, корреспондент:
Свыше 40 летательных аппаратов – от планеров до бомбардировщиков. Все это Музей авиации и космонавтики, который размещается на аэродроме Липки. Здесь можно не только рассмотреть раритетные самолеты, уникальные космические экспонаты, но и почувствовать себя пилотом.
Ценители полетов и высоты, ликуйте – уникальная экспозиция собрана под Минском. Она появилась во многом благодаря большому желанию и личной инициативе начальника аэроклуба летчика-испытателя Николая Мочанского. Здесь все экспонаты знаковые, с историей, никакой бутафории. Например, легендарный Як-18, на котором учился летать сам Юрий Гагарин.
Представлен в музее первый президентский борт Ту-154, на котором с 1995 года по 2016 год летали правительственные делегации. Рассмотреть его можно как снаружи, так и изнутри. Весь интерьер сохранен.
Внимание привлекает МиГ-21, который прошел Афганистан и вернул домой белорусских летчиков.
Петр Авдеенко, сотрудник музейного сектора:
Больше интересен большой вертолет Ми-26, где может вся группа (30-40 человек) одновременно войти в этот вертолет и побегать в футбол. То есть мяча нет, а так бы и в футбол побегали. Все здесь по-своему. Любой самолет – это его история.
Не меньший восторг вызывает футуристичный павильон «Космос». В двух залах выставлены личные дела и вещи шести космонавтов, в том числе Марины Василевской.
Тут два спускаемых корабля «Союз». На них возвращались из космических глубин на Землю космонавты. Здесь есть вещи, которые реально побывали в космосе.
Удивительный раритет и настоящая гордость музея – дверь из байконурской гостиницы «Космос» с 32 подписями известных астронавтов и космонавтов.
Петр Авдеенко:
В наш музей приезжает из России, Прибалтики. Даже французы и немцы. Они все в восторге. Особенно нравится здесь детям, да и взрослым. Здесь хорошая обстановка. Особенно свежий воздух, хвоей пахнет. Поэтому дети здесь развлекаются. Для них что главное? Посидеть в самолете, покрутить, именно покрутить, повертеть, почувствовать себя пилотами.
Подробности в видео.