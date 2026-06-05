Тысячи верующих съехались в Полоцк на день памяти преподобной Евфросинии

Один из главных дней в духовном календаре Полоцка. Тысячи паломников, священнослужителей и гостей из всех регионов страны собрались в Спасо-Евфросиниевском монастыре на торжества в честь преподобной Евфросинии Полоцкой – небесной покровительницы белорусской земли и одной из самых почитаемых святых нашей истории, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Праздничные богослужения, крестный ход и поклонение святыням объединили людей разных поколений. Для многих этот день – возможность не только прикоснуться к духовным традициям, но и вспомнить о наследии женщины, которая почти девять веков назад изменила историю Полоцкой земли. Княжна Предслава отказалась от придворной жизни ради служения людям и просвещения. Она переписывала книги, открывала монастыри и школы, превращая их в центры образования своего времени. Евфросинию Полоцкую называют первой белорусской просветительницей, а ее имя и сегодня остается символом мудрости, духовной силы и преданности родной земле. Торжества в Полоцке продолжатся весь день, напоминая о том, что наследие преподобной Евфросинии остается важной частью национальной культуры и исторической памяти Беларуси.