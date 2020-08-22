Александр Лукашенко: «Мне пришлось принимать впервые за четверть века самое серьёзное решение»

Новости Беларуси. В центре внимания Президента – вопросы национальной безопасности. 22 августа Александр Лукашенко посетил военный полигон под Гродно, где Главнокомандующий обсудил складывающуюся обстановку внутри и у границ нашего государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эту военную технику показали Александру Лукашенко на полигоне под Гродно От показательных выступлений к разговору о серьезном. Совещание с руководителями силового блока. С сожалением, но Президент скажет: вместо того, чтобы заниматься наращиванием экспорта, увеличением количества торговых партнеров, многим нашим отраслям закрытие границ сыграло на руку. Тратить силы приходится на стабилизацию обстановки в стране.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Что меня больше всего беспокоит: к этой внутренней ситуации добавился внешний фактор. Мы видим серьезное шевеление войск НАТО в непосредственной близости от наших границ на территории Польши и Литвы. Вы в курсе дела. Мне пришлось принимать впервые за четверть века самое серьезное решение, приводя основные части Вооруженных Сил (не все, а основные) в полную боевую готовность и перебрасывая на западное направление. Я хотел бы, прежде чем принимать решение по внутриполитической ситуации в Гродно, услышать ваши доклады: какова здесь обстановка, прогноз развития и что необходимо для того, чтобы стабилизировать ситуацию. Если нарушают госграницу, реагируем без предупреждения. О чём говорил Президент с министром обороны на полигоне под Гродно