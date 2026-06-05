ОАЭ рассматривают Беларусь как одного из важнейших партнеров в Европе

Объединенные Арабские Эмираты рассматривают Беларусь как одного из важнейших партнеров в Европейском регионе. Об этом на полях крупнейшего аграрного форума «Белагро-2026» заявил министр внешней торговли ОАЭ. Сегодня эта страна входит в число крупнейших инвесторов в белорусскую экономику. И партнеры намерены масштабировать сотрудничество – новые проекты могут появиться в том числе в агропромышленном комплексе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эмиратам интересен в первую очередь сектор производства удобрений, рассматривается также возможность создания предприятий по выпуску мяса птицы и другой продукции животноводства непосредственно в ОАЭ с тиражированием белорусского опыта и технологий. Предметно стороны рассмотрят эти вопросы в ближайшее время. Кроме того, инвесторы из Эмиратов готовы вкладывать средства и в банковскую сферу Беларуси, развивать гостиничный бизнес и медицинский туризм.

Николай Борисевич, директор Национального центра поддержки экспорта Беларуси: Большое представительство банковских кругов здесь. Здесь большой интерес для обсуждения в сфере транспорта, логистики, совместных проектов и по производству. То есть, проекты с добавленной стоимостью, не только продаж. Здесь крупные бизнесмены, представляющие фармацевтическую область. Соответственно, наши предприятия, которые могут предложить и будут предлагать свои возможности. Мы должны рассматривать Эмираты не только как выход на их рынок, это выход на другие страны региона. И как самого залива, так и страны Африки. Эта тема для нас очень интересна. Естественно, что в этом направлении мы работаем.

Тани бин Ахмед Аль Зейуди, министр внешней торговли Объединенных Арабских Эмиратов:

В Беларуси прекрасно развит сектор продовольственной безопасности. Я был впечатлен качеством и объемом производимой продукции. Я вижу в этом огромный потенциал, даже с учетом уже имеющихся моментов сотрудничества между нашими странами. Я вижу, как мы могли бы развиваться и выстраивать наши отношения дополнительно в продуктивном ключе.

В рамках форума делегация из ОАЭ детально ознакомилась с экспозицией выставки. Гости продегустировали белорусские молочные продукты и мясные деликатесы. Высокую оценку получили наша халяльная продукция за безупречное качество и соответствие строгим стандартам. Партнеры подтвердили максимальную заинтересованность в организации прямых оптовых поставок этих товаров на рынок Эмиратов.