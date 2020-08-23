Что говорят западные страны о военной активности вблизи границ Беларуси

Новости Беларуси. Боеготовность армии на страже суверенитета, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Особенно когда сегодня мы столкнулись с беспрецедентным давлением на наше государство – политическим, экономическим, информационным, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

При этом идет военная активность вблизи западных рубежей Беларуси. У соседей развернулись сразу пять крупных учений. Страны Североатлантического альянса в период кризиса от пандемии готовы тратить деньги на модернизацию своих аэродромов, военно-морских баз, складов и возведение военных объектов. Идет и переброска частей НАТО на территорию Польши и стран Балтии.

И после этого лидеры западных стран заявляют, что это просто тренировки, ничего особенного? Президент Литвы уже поспешил оправдаться, заявив, что ни о каких внешних угрозах для Беларуси в этом случае речь не идет.

Руслан Косыгин, начальник главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси:

На постоянной основе находится контингент войск, насчитывающий в своем составе более 10 тысяч человек, более 40 боевых летательных аппаратов, более 500 единиц тяжелой военной техники. В то, что эти приготовления никому не угрожают, верится с трудом. Мнение об учениях НАТО

Верить сомнительным заверениям Запада в Беларуси не намерены. Мы не слепые. В Центре стратегического управления Минобороны Беларуси определены мероприятия адекватного реагирования.