В рамках фестиваля «Вытокі» проходит серия мастер-классов от звезд белорусского спорта

В Светлогорске продолжается спортивно-культурный фестиваль «Вытокi». Второй день начался у мемориального комплекса «Багратион». Знаковый объект в этом месяце откроют после масштабной реконструкции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Руководство региона, Национального олимпийского комитета Беларуси и спортсмены возложили цветы к памятнику, как дань уважения к нашей суверенной истории и подвигу предков.

От исторического наследия – к олимпийским вершинам. В течении дня в райцентре пройдет серия мастер-классов от звезд белорусского спорта. Первой эстафету приняла местная гребная база специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва профсоюзов. Секретами мастерства в гребле на байдарках и каноэ с подрастающими чемпионами поделился триумфатор Олимпийских игр Александр Богданович.

Александр Богданович, олимпийский чемпион по гребле на байдарках и каноэ: Шикарные условия для того, чтобы детишки именно на начальном этапе подготовки тренировались. Шикарный канал здесь, чтобы они начинали свои первые шаги. Поэтому приехал, чтобы посмотреть, показать мастер-классы, сказать определенные слова подрастающему поколению, которые могут замотивировать.

Кира Ткач, учащаяся Гомельской специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва профсоюзов по гребле:

К нам приехал олимпийский чемпион. Он нам поможет развиваться, стремиться к будущему. Тренировок много, всю неделю, в воскресенье выходной только.

В мероприятиях участвует делегация комиссии спортсменов России. Далее гостей ждет спортивно-исторический квест от Олимпийской академии. А в 18 часов состоится официальная церемония открытия фестиваля и презентация нового скейт-роллер парка. Завершит вечер показ спектакля «Родныя ў модным» на центральной площади.